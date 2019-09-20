70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №11

Опубликовано пт, 20/09/2019 - 17:53 пользователем PopovGL

Всегда вызывают интерес задачи, в которых белый король подвергается нападению, особенно ферзём. В этой задаче чёрный ферзь безнаказанно шахует 4 раза и только потом берётся.

Григорий Попов, ЮК “Ларин-70”, 2010

#8                           8+10

Главная атакующая фигура у белых это король!

Без его поддержки не обойтись, но рано сразу –  1. Крb5? из-за Л:a3!

 1. Фh1!(2. Ф:h8#)         d1Ф+    2. Крb5(3. Ф:h8#)         Фa5+  3. Крc6(4. Ф:h8+)        Ф:a6+    4. Крc7(5. Ф:h8+,d6+)   Фa7+   5. Крc8(6. d6#, Л7:a7#)   Фa6+

 благодаря “активной помощи” черного ферзя, белый король занял активную позицию и помогает матовать -   6. Л:a6+   Л:a6    7. d6+    Лc6+    8. Ф:c6#

Красиво смотрится и такой вид главного варианта –  2. … Фf1+  3. Крb6(3. Крc6? Фf6+! )  Ф:a6+ и т.д. 

незащищенные ферзи мирно соседствуют 2 хода!

 

 

 

 

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