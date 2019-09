70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №11

Всегда вызывают интерес задачи, в которых белый король подвергается нападению, особенно ферзём. В этой задаче чёрный ферзь безнаказанно шахует 4 раза и только потом берётся.

Григорий Попов, ЮК “Ларин-70”, 2010

#8 8+10

Главная атакующая фигура у белых это король!

Без его поддержки не обойтись, но рано сразу – 1. Крb5? из-за Л:a3!

1. Фh1!(2. Ф:h8#) d1Ф+ 2. Крb5(3. Ф:h8#) Фa5+ 3. Крc6(4. Ф:h8+) Ф:a6+ 4. Крc7(5. Ф:h8+,d6+) Фa7+ 5. Крc8(6. d6#, Л7:a7#) Фa6+

благодаря “активной помощи” черного ферзя, белый король занял активную позицию и помогает матовать - 6. Л:a6+ Л:a6 7. d6+ Лc6+ 8. Ф:c6#

Красиво смотрится и такой вид главного варианта – 2. … Фf1+ 3. Крb6(3. Крc6? Фf6+! ) Ф:a6+ и т.д.

незащищенные ферзи мирно соседствуют 2 хода!