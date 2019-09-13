70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №10

В предыдущей задаче №9 маршировали белые пешки.

В этой задаче дважды маршируют 4 чёрные пешки.

Григорий Попов, Chessstar, 2014

#15 5+11

1. Лd2!(2. Л:d6#) d5 2. Лc2(3. Л:c6#) c5 3. Лb2(4. Л:b6#) b5 4. Лa2(5. Л:a6#) a5 5. Кh5+ Крf5

6. Лd2(7. Л:d5#) d4 7. Лc2(8. Л:c5#) c4 8. Лb2(9. Л:b5#) b4 9. Лa2(10. Л:a5#) a4 10. Л:a4(11. Лa5#) g3

11. h3(12. Л a5#) g:h3 12. Лa5+ Крg4 13. Лg5+ Крh4 14. Кf6 (15. Лh5, Лg4#)

14. ... Сg6, g2 15. Лg4#;

14. ... Сf5, Лh2/h1 15. Лh5#

В этой задаче маршируют уже чёрные пешки. При этом каждая из четырёх пешек ходит дважды. Игра здесь напоминает известную сценку из Киплинга про Каа и бандерлогов. Каа гипнотизирует - «Подойдите на один шаг ближе ко мне!». 'Обезьянку' жалко по линии 'a'...