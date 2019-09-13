70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №10

Опубликовано пт, 13/09/2019 - 20:00 пользователем PopovGL

В предыдущей задаче №9 маршировали белые пешки.

В этой задаче дважды маршируют 4 чёрные пешки.

Григорий Попов, Chessstar, 2014

#15                         5+11

 1. Лd2!(2. Л:d6#)  d5  2. Лc2(3. Л:c6#)  c5 3. Лb2(4. Л:b6#)  b5 4. Лa2(5. Л:a6#)  a5 5. Кh5+   Крf5

 6. Лd2(7. Л:d5#)  d4 7. Лc2(8. Л:c5#)   c4 8. Лb2(9. Л:b5#)  b4 9. Лa2(10. Л:a5#)  a4 10. Л:a4(11. Лa5#)  g3  

11. h3(12. Л a5#)     g:h3  12. Лa5+  Крg4  13. Лg5+    Крh4     14. Кf6 (15. Лh5, Лg4#)

             14. ... Сg6, g2          15. Лg4#;

             14. ... Сf5, Лh2/h1  15. Лh5#

В этой задаче маршируют уже чёрные пешки. При этом каждая из четырёх пешек ходит дважды. Игра здесь напоминает известную сценку из Киплинга про Каа и бандерлогов. Каа гипнотизирует - «Подойдите на один шаг ближе ко мне!». 'Обезьянку' жалко по линии 'a'...

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