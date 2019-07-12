70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №1

Большинство шахматных композиторов издают сборники своих лучших произведений. Автор этих строк занимается композицией с 1963 года. Составил более 500 задач и этюдов. Наибольших успехов достиг в многоходовках.Поэтому решил выбрать 70 наиболее памятных задач с числом ходов решения 7 и более. А в 2020 году на основе этого материала и некоторых других публикаций надеюсь сформировать свой сборник.

Григорий Попов, 1964, №1

Мат в 15 ходов

1.Лh1+ Крg8 2. Лh8+ Крxh8 3. Лh1+ Крg8 4. Лh8+ Крxh8 5. Фh1+ Крg8 6. Фg2+ Крh8 7. Фh3+ Крg8 8. Фg4+ Крh8

9. Фh5+( Фh4+) Крg8 10. Фg6+ Крh8 11. Фh6+ Крg8 12. Фxf8+ Крxf8 13.a8Ф(Л)+ Лc8 14. Фxc8+ Фd8 15. Фxd8#

Это моя одна из самых ранних многоходовок. Познакомился с шахматами годом ранее, в 1963 г. Завёл тетрадь для своих первых произведений.

Вот запись задачи под №10, сделана ученической перьевой ручкой. В старших классах разрешали уже пользоваться авторучками, заправляемые чернилами. Про шариковые ручки тогда даже не слышали.

В задаче есть дефекты – дуали, двойственные превращения не на последнем ходу.

(дуаль легко исправляется перестановкой коня с ‘e2’ на ‘e4’ и слона с ‘c2’ на ‘f5’)

Про их недопустимость не знал тогда. На тот момент даже не знал всех шахматных правил! Например, не знал о таком ходе, как взятие на проходе, с рокировкой путался... Мои сверстники были такими же “знатоками”, шахматных книг не было.

Какие-то проблестки творчества у меня проявились ещё в пятилетнем возрасте.

Родился в селе Покровка Ивнянского района. Я был последним ребёнком в семье.

У нас была единственная книга со сказками. Читать сам ещё не умел. Вечерами, при свете керосиновой лампы(электричество провели позднее) старшая сестра читала мне сказки из этой книги. Однажды она сказала - "Всё, смотри - буковки закончились, сказок больше нет!". Но она просчиталась. У меня что-то в мозгу "щёлкнуло" и я вдруг сообразил - раз всё дело в буковках - будут буковки! Вечером следующего дня подаю сестре ту книгу - "Читай мне новую сказку!". Сестра - "Какую сказку?! Нет больше сказок!". А я показываю ей обложку, всю исписанную буквами, которые аккуратно, целый день, срисовывал откуда попало. Жаль, что этот "шедевр" канул в лету. Самому было бы интересно взглянуть...Ну мне тогда родные объяснили, что так "дела не делаются". Это была и первая моя творческая неудача...