50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №9
Опубликовано пт, 02/04/2021 - 18:40 пользователем PopovGL
Григорий Попов, “Superproblem”, 09/11/2008
мат в 17 ходов
1. Лa3 a1Ф 2. Лa:a1 baФ+
3. Л:a1 cdФ 4. Лa8(5. Лh8#) wa1+
5. Л:a1 d1Ф 6. Лa8(7. Лh8#) wa1+
7. Л:a1 e1Ф 8. Лa8(9. Лh8#) wa1+
9. Л:a1 f1Ф 10. Лa8(11. Лh8#) wa1+
11. Л:a1 g1Ф 12. Лa8(13. Лh8#) wa1+
13. Л:a1 h1Ф 14. Лa8(15. Лh8#) wa1+
15. Л:a1 Крg8, К:f5 16. Лa8+, С:f5+ Крh7, Крg8
17. Лh8#, Лa8#
Абсолютный рекорд
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