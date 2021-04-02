50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №9

Опубликовано пт, 02/04/2021 - 18:40 пользователем PopovGL

Григорий Попов, “Superproblem”, 09/11/2008

мат в 17 ходов

1. Лa3      a1Ф          2. Лa:a1         baФ+

 3. Л:a1    cdФ          4. Лa8(5. Лh8#)      wa1+

 5. Л:a1    d1Ф          6. Лa8(7. Лh8#)      wa1+

 7. Л:a1    e1Ф          8. Лa8(9. Лh8#)      wa1+

 9. Л:a1    f1Ф         10. Лa8(11. Лh8#)    wa1+

11. Л:a1    g1Ф        12. Лa8(13. Лh8#)    wa1+

13. Л:a1    h1Ф        14. Лa8(15. Лh8#)    wa1+

15. Л:a1   Крg8, К:f5   16. Лa8+, С:f5+    Крh7, Крg8  

17. Лh8#, Лa8#

Абсолютный рекорд

 

 

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