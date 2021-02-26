50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №8

Григорий Попов, ЮК «Владислав ТАРАСЮК-50», 2018

выигрыш

1. a8Ф! Фa5 2. Фxa5 Лxa5

3. b8Ф Лa1 4. Фa8+ Лxa8

5. e8Ф Лa1 6. Фa8+ Лxa8 7. ba3 Лxa3

8. g8Ф Лa1 9. Фa8+ Лxa8

10. c8Ф Лa1 11. Фc6+ e4 12. Фa4 Лxa4

13. h8Ф Лb4 14. Кc3 Кf4

15. d8Ф e3 16. Фxh4+ gxh4 17. Фxh4+ Сh2

18. f8Ф – выигрыш

8 последовательных превращений белых пешек в ферзи.

Абсолютный рекорд.

Самое активное участие в доведении этого этюда “до ума” принял сам юбиляр – Владислав Тарасюк – международный мастер из Харькова.

Начальная позиция вызывает большие сомнения в легальности – как могли разминуться белые и чёрные пешки?!

Но оказалось, что можно сделать доказательную партию для этой позиции!