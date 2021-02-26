50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №8
Опубликовано пт, 26/02/2021 - 09:14 пользователем PopovGL
Григорий Попов, ЮК «Владислав ТАРАСЮК-50», 2018
выигрыш
1. a8Ф! Фa5 2. Фxa5 Лxa5
3. b8Ф Лa1 4. Фa8+ Лxa8
5. e8Ф Лa1 6. Фa8+ Лxa8 7. ba3 Лxa3
8. g8Ф Лa1 9. Фa8+ Лxa8
10. c8Ф Лa1 11. Фc6+ e4 12. Фa4 Лxa4
13. h8Ф Лb4 14. Кc3 Кf4
15. d8Ф e3 16. Фxh4+ gxh4 17. Фxh4+ Сh2
18. f8Ф – выигрыш
8 последовательных превращений белых пешек в ферзи.
Абсолютный рекорд.
Самое активное участие в доведении этого этюда “до ума” принял сам юбиляр – Владислав Тарасюк – международный мастер из Харькова.
Начальная позиция вызывает большие сомнения в легальности – как могли разминуться белые и чёрные пешки?!
Но оказалось, что можно сделать доказательную партию для этой позиции!
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