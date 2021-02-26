50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №8

Опубликовано пт, 26/02/2021 - 09:14 пользователем PopovGL

Григорий Попов,  ЮК «Владислав ТАРАСЮК-50», 2018

выигрыш

1. a8Ф!  Фa5       2. Фxa5 Лxa5

 3. b8Ф  Лa1       4. Фa8+ Лxa8

 5. e   Лa1      6. Фa8+ Лxa8      7. ba3 Лxa3

 8. g8Ф   Лa1      9. Фa8+ Лxa8

10. c8Ф  Лa1    11. Фc6+   e4        12. Фa4 Лxa4

13. h8Ф Лb4    14. Кc3   Кf4

15. d8Ф  e3        16. Фxh4+ gxh4  17. Фxh4+ Сh2

18. f8Ф – выигрыш

 

8 последовательных превращений белых пешек в ферзи.

Абсолютный рекорд.

Самое активное участие в доведении этого этюда “до ума” принял сам юбиляр – Владислав Тарасюк – международный мастер из Харькова.  

Начальная позиция вызывает большие сомнения в легальности – как могли разминуться белые и чёрные пешки?!  

Но оказалось, что можно сделать доказательную партию для этой позиции!

 

 

 

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