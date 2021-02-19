50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №7
Опубликовано пт, 19/02/2021 - 11:56 пользователем PopovGL
В этюдах на выигрыш рекорд с последовательным превращением в ладью равен 7.
При ничейных этюдах труднее обосновать необходимость превращений в ладью и рекорд здесь “поскромнее”.
Григорий Попов, SuperProblem, 24/09/2017
ничья
1. c8Л!(2. Кc3+ bc 3. Лc4+ b4,bc пат) Лd:c8
2. dc8Л (3. Кc3+ bc 4. Лc4+ b4,bc пат) Л:c8
3. bc8Л h1Ф 4. Кc3+ bc 5. Лc4+ b4,bc пат
Последовательное 3-х кратное превращение в белую ладью в этюде на ничью
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии