50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №6
Опубликовано пт, 12/02/2021 - 10:52 пользователем PopovGL
В задачах на обратный мат белые принуждают чёрных поставить мат белому королю.
Чтобы помешать этому в следующей задаче чёрным выгодно превращать свои пешки именно в ладьи.
Григорий Попов, “Задачи и этюды”, 2009, №48
обратный мат в 13 ходов
1. Сd4(2. g6+) g1Л 2. К:g1 fgЛ
3. С:g1 d1Л 4. Сd4 Лg1
5. С:g1 c1Л 6. Сd4 Лg1
7. С:g1 b1Л 8. Сd4 Лg1
9. С:g1 a1Л 10. Сd4 Лg1
11. С:g1 Л:e8 12. Сd4 Л~
13. g6+ hg #
6 последовательных превращений в чёрную ладью
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