50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №6

В задачах на обратный мат белые принуждают чёрных поставить мат белому королю.

Чтобы помешать этому в следующей задаче чёрным выгодно превращать свои пешки именно в ладьи.

Григорий Попов, “Задачи и этюды”, 2009, №48

обратный мат в 13 ходов

1. Сd4(2. g6+) g1Л 2. К:g1 fgЛ

3. С:g1 d1Л 4. Сd4 Лg1

5. С:g1 c1Л 6. Сd4 Лg1

7. С:g1 b1Л 8. Сd4 Лg1

9. С:g1 a1Л 10. Сd4 Лg1

11. С:g1 Л:e8 12. Сd4 Л~

13. g6+ hg #

6 последовательных превращений в чёрную ладью