50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №6

Опубликовано пт, 12/02/2021 - 10:52 пользователем PopovGL

В задачах на обратный мат белые принуждают чёрных поставить мат белому королю.

Чтобы помешать этому в следующей задаче чёрным выгодно превращать свои пешки именно в ладьи.

Григорий Попов, “Задачи и этюды”, 2009,  №48

обратный мат в 13 ходов

1. Сd4(2. g6+)  g1Л   2. К:g1    fgЛ

3. С:g1            d1Л   4. Сd4     Лg1

5. С:g1            c1Л    6. Сd4     Лg1

7. С:g1            b1Л    8. Сd4     Лg1

9. С:g1            a1Л  10. Сd4     Лg1

11. С:g1        Л:e8   12. Сd4     Л~

13. g6+              hg #

 

6 последовательных превращений в чёрную ладью

 

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