50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №4
Опубликовано пт, 29/01/2021 - 14:52 пользователем PopovGL
Ещё один рекорд с последовательными превращениями в чёрного слона. На этот раз в жанре обратного мата.
Григорий Попов, SuperProblem, 30/03/2017
обратный мат в 7 ходов
1. Фf6(Фh8)? fg1С! 2. Л:g1 hg1С!;
1. Фb6!(2. Фd4+ Л:d4#) fg1С
2. Л:g1 hg1С
3. Ф:g1 ba1С
4. Ф:a1 g1С
5. Ф:g1 a1С 6. Ф:a1 ~ 7. Фd4+ Л:d4#;
5 последовательных превращений в чёрного слона.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии