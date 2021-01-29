50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №4

Ещё один рекорд с последовательными превращениями в чёрного слона. На этот раз в жанре обратного мата.

Григорий Попов, SuperProblem, 30/03/2017

обратный мат в 7 ходов

1. Фf6(Фh8)? fg1С! 2. Л:g1 hg1С!;

1. Фb6!(2. Фd4+ Л:d4#) fg1С

2. Л:g1 hg1С

3. Ф:g1 ba1С

4. Ф:a1 g1С

5. Ф:g1 a1С 6. Ф:a1 ~ 7. Фd4+ Л:d4#;

5 последовательных превращений в чёрного слона.