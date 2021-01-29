50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №4

Опубликовано пт, 29/01/2021 - 14:52 пользователем PopovGL

Ещё один рекорд с последовательными превращениями в чёрного слона. На этот раз в жанре обратного мата.

Григорий Попов, SuperProblem, 30/03/2017

обратный мат в 7 ходов

 

1. Фf6(Фh8)? fg1С!  2. Л:g1 hg1С!;

1. Фb6!(2. Фd4+ Л:d4#) fg  

2. Л:g1 hg  

3. Ф:g1 ba1С   

4. Ф:a1 g1С

5. Ф:g1 a1С  6. Ф:a1  ~  7. Фd4+ Л:d4#;

 

5 последовательных превращений в чёрного слона.

 

 

Теги: 
избранные рекордные композиции