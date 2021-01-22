50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №3

Очередной рекорд – последовательные превращения в чёрного слона для прямого мата.

Григорий Попов, SuperProblem, 09/11/2008

мат в 7 ходов

1. Крa2 f1С, h1С 2. Лh4 h1С, f1С 3. Л:h1 ghС 4. Лg8 g2 5. Л:g2 ~:g2 6. b8Ф ~ 7. Фb2#

3 последовательных превращения в чёрного слона

Рекорд держится уже более 12 лет, хотя вполне можно его превзойти, нужна удачная схема реализации.