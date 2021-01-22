50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №3

Опубликовано пт, 22/01/2021 - 16:24 пользователем PopovGL

Очередной рекорд – последовательные превращения в чёрного слона для прямого мата.

 

Григорий Попов, SuperProblem, 09/11/2008

мат в 7 ходов

1. Крa2    f, h1С      2. Лh4    h, f1С   3. Л:h1    ghС   4. Лg8   g2   5. Л:g2    ~:g2    6. b8Ф   ~   7. Фb2#

 

3 последовательных превращения в чёрного слона

Рекорд держится уже более 12 лет, хотя вполне можно его превзойти, нужна удачная схема реализации.

 

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