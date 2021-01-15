50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №2

Опубликовано пт, 15/01/2021 - 18:28 пользователем PopovGL

2-й рекорд также связан с последовательным превращением нескольких чёрных пешек в коня, но только в жанре обратного мата.

Григорий Попов, SuperProblem, 26/04/2017, F084

обратный мат в 15 ходов

 

1. Л:h1! (2. Л1h7 ~ 3. Лe6+ de#)  gfК 2. Л:f1 b3 

 3. Лh1 b 4. Л:b1 b2

 5. Лh1 b 6. Л:b1 b4

 7. Лh1 d 8. Л:d1 b3 

 9. Лh1 f 10. Л:f1 b2

11. Лh1 b 12. Л:b1 Сa6

13. Лh1 Сb5 14. Л1h7 Сa4 15. Лe6+ de#; 

14. … Сc4+ 15. dc zz dc#

В итоге 6 последовательных превращений в чёрного коня.

 

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