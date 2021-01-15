50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №2

2-й рекорд также связан с последовательным превращением нескольких чёрных пешек в коня, но только в жанре обратного мата.

Григорий Попов, SuperProblem, 26/04/2017, F084

обратный мат в 15 ходов

1. Л:h1! (2. Л1h7 ~ 3. Лe6+ de#) gfК 2. Л:f1 b3

3. Лh1 b1К 4. Л:b1 b2

5. Лh1 b1К 6. Л:b1 b4

7. Лh1 d1К 8. Л:d1 b3

9. Лh1 f1К 10. Л:f1 b2

11. Лh1 b1К 12. Л:b1 Сa6

13. Лh1 Сb5 14. Л1h7 Сa4 15. Лe6+ de#;

14. … Сc4+ 15. dc zz dc#

В итоге 6 последовательных превращений в чёрного коня.