50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №2
Опубликовано пт, 15/01/2021 - 18:28 пользователем PopovGL
2-й рекорд также связан с последовательным превращением нескольких чёрных пешек в коня, но только в жанре обратного мата.
Григорий Попов, SuperProblem, 26/04/2017, F084
обратный мат в 15 ходов
1. Л:h1! (2. Л1h7 ~ 3. Лe6+ de#) gfК 2. Л:f1 b3
3. Лh1 b1К 4. Л:b1 b2
5. Лh1 b1К 6. Л:b1 b4
7. Лh1 d1К 8. Л:d1 b3
9. Лh1 f1К 10. Л:f1 b2
11. Лh1 b1К 12. Л:b1 Сa6
13. Лh1 Сb5 14. Л1h7 Сa4 15. Лe6+ de#;
14. … Сc4+ 15. dc zz dc#
В итоге 6 последовательных превращений в чёрного коня.
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