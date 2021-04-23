50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №12

Опубликовано пт, 23/04/2021 - 13:50 пользователем PopovGL

Идея вращений группы фигур реализована с переменой цвета. Уже 3 чёрные фигуры по кругу преследуют белого короля в этом этюде.

Григорий Попов, SuperProblem, 09/02/2013

выигрыш

1. Фb8  Сf5+   2. Крg2  Кh4+   3. Крf2  Кe4+ 

 4. Крe2  Сg4+   5. Крd3  Кf2+   6. Крd4  Кf5+

 7. Крd5  Сf3+   8. Крe6  Кd4+   9. Крf6  Кg4+

10. Крg6 Сe4+ 11. Кр:h5 Кf6+ 12. Крh4 Кf3+

13. Крh3 – возникла позиция, как и после 1-го хода белых, но без черной пешки h5 и теперь, после

 13. …  Сf5+    14. Крg2  Кh4+  15. Л:h4+  белые выигрывают.

Вращение белого короля, чёрного слона и двух чёрных коней.

 

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