50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №12

Идея вращений группы фигур реализована с переменой цвета. Уже 3 чёрные фигуры по кругу преследуют белого короля в этом этюде.

Григорий Попов, SuperProblem, 09/02/2013

выигрыш

1. Фb8 Сf5+ 2. Крg2 Кh4+ 3. Крf2 Кe4+

4. Крe2 Сg4+ 5. Крd3 Кf2+ 6. Крd4 Кf5+

7. Крd5 Сf3+ 8. Крe6 Кd4+ 9. Крf6 Кg4+

10. Крg6 Сe4+ 11. Кр:h5 Кf6+ 12. Крh4 Кf3+

13. Крh3 – возникла позиция, как и после 1-го хода белых, но без черной пешки h5 и теперь, после

13. … Сf5+ 14. Крg2 Кh4+ 15. Л:h4+ белые выигрывают.

Вращение белого короля, чёрного слона и двух чёрных коней.