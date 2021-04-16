50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №11
Идея следующей задачи возникла ещё в 1965 году, когда только что научился играть. А завершить замысел смог только через 44 года.
Григорий Попов, “Шахматная поэзия”, 2009
мат в 14 ходов
1. Кa3+ Крc3 2. Сe5+ Крd2 3. Кc4+ Крe2
4. Кf4+ Крf2 5. Сd4+ Крg3 6. Кe2+ Крg4
7. Кe5+ Крg5 8. Сe3+ Крf6 9. Кg4+ Крe6
10. Кd4+ Крd6 11. Сf4+ Крc5 12. Кb3+ Крc4 13. Кe3+ Крc3 14. Сe5#;
1. … Крc5 2. Сe3+ Крd6 3. Кc4+ Крe6
4. Кf4+ Крf6 5. Сd4+ Крg5 6. Кe6+ Крg4
7. Кe3+ Крg3 8. Сe5+ Крf2 9. Кg4+ Крe2
10. Кd4+ Крd2 11. Сf4+ Крc3 12. Кb5+ Крc4 13. Кe5+ Крc5 14. Сe3#
Задача с вращением в разные стороны чёрного короля, белого слона и двух белых коней.
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