50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №11

Опубликовано пт, 16/04/2021 - 16:27 пользователем PopovGL

Идея следующей задачи возникла ещё в 1965 году, когда только что научился играть. А завершить замысел смог только через 44 года.

Григорий Попов, “Шахматная поэзия”, 2009

мат в 14 ходов

1. Кa3+   Крc3    2. Сe5+    Крd2    3. Кc4+    Крe2   

  4. Кf4+   Крf2     5. Сd4+    Крg3    6. Кe2+   Крg4   

  7. Кe5+   Крg5    8. Сe3+    Крf6     9. Кg4+   Крe6

10. Кd4+  Крd6   11. Сf4+   Крc5    12. Кb3+   Крc4    13. Кe3+   Крc3   14. Сe5#;

  1.  …   Крc5     2. Сe3+   Крd6    3. Кc4+   Крe6   

  4. Кf4+  Крf6      5. Сd4+  Крg5    6. Кe6+  Крg4   

  7. Кe3+   Крg3    8. Сe5+  Крf2     9. Кg4+  Крe2

10. Кd4+  Крd2   11. Сf4+  Крc3    12. Кb5+  Крc4    13. Кe5+   Крc5   14. Сe3#

Задача с вращением в разные стороны чёрного короля, белого слона и двух белых коней.

 

Теги: 
избранные рекордные композиции