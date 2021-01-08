50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №1

Опубликовано пт, 08/01/2021 - 11:19 пользователем PopovGL

Шахматная композиция, конечно, в первую очередь искусство. Но она еще и спорт, а любой спорт не может быть без рекордов. 

Автор этих строк периодически занимается сочинением рекордных произведений. Таких рекордных задач или этюдов набралось уже около сотни.

В настоящей подборке будут представлены 50 избранных рекордных задач и этюдов. 

Григорий Попов, SuperProblem, 03/02/2014

мат в 11 ходов

1. b(2. Фg3#, Ф:h2#)       b1К+      2. Ф:b1(3. Фg3#, Ф:h2#)      a(c):b1К+    3. Л:b1(4. Фg3#, Ф:h2#)      c(a):b1К+

 4. Крd3(5. Фg3#, Ф:h2#)       e1К+   5. С:e1(6. Фg3#, Ф:h2#)      f:e1К+        6. Крe2(7. Фg3#, Ф:h2#)        g1К +

 7. Крd1 (8. Фg3#)                  Кc3+    8. Кa:c3(9. Фg3#)                 h1К             9. Фf4+                                  Крh3

10. Лh5+                                Крg2      11. Лh2#

Это пример трудно побиваемого рекорда.

Не верится, что возможна позиция, в которой лучшей защитой  чёрных является превращение 8 пешек в коня.

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Пример борьбы с коронавирусом средствами шахматной композиции -

https://zen.yandex.ru/media/zug/90-kak-postavit-mat-esli-kon-zabolel-kor...

 

 

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