50 избранных рекордных шахматных композиций Григория Попова. Рекорд №1

Шахматная композиция, конечно, в первую очередь искусство. Но она еще и спорт, а любой спорт не может быть без рекордов.

Автор этих строк периодически занимается сочинением рекордных произведений. Таких рекордных задач или этюдов набралось уже около сотни.

В настоящей подборке будут представлены 50 избранных рекордных задач и этюдов.

Григорий Попов, SuperProblem, 03/02/2014

мат в 11 ходов

1. b8Ф(2. Фg3#, Ф:h2#) b1К+ 2. Ф:b1(3. Фg3#, Ф:h2#) a(c):b1К+ 3. Л:b1(4. Фg3#, Ф:h2#) c(a):b1К+

4. Крd3(5. Фg3#, Ф:h2#) e1К+ 5. С:e1(6. Фg3#, Ф:h2#) f:e1К+ 6. Крe2(7. Фg3#, Ф:h2#) g1К +

7. Крd1 (8. Фg3#) Кc3+ 8. Кa:c3(9. Фg3#) h1К 9. Фf4+ Крh3

10. Лh5+ Крg2 11. Лh2#

Это пример трудно побиваемого рекорда.

Не верится, что возможна позиция, в которой лучшей защитой чёрных является превращение 8 пешек в коня.

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Пример борьбы с коронавирусом средствами шахматной композиции -

https://zen.yandex.ru/media/zug/90-kak-postavit-mat-esli-kon-zabolel-kor...