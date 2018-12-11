Стихи Степанченко Виктора Андреевича, посвященные шахматному турниру ко Дню Конституции РФ.

Наш город шахматисты знают

Об этом скажем без прикрас.

К нам на турниры приезжают-

В почёте шахматы у нас.

В округе все о клубе знают,

Об этом нам сказать пора.

Успехи клуба отмечает

Наша районная «Заря».

И клубом вправе мы гордиться,

Приятно здесь нам отдыхать.

На равных в партии сразиться,

В игру любимую играть.

Мы юным шахматистам рады-

Им за игру хвала и честь.

Вы нам надежда и отрада-

У шахмат будущее есть.

Успехи школьников все знают:

У шахматистов есть прогресс.

И в нашем клубе вырастают

Рязрядники и КМС.

Вам могу я пожелать

Талант во всём свой проявлять,

И всем успешным в жизни быть,

И шахматы всегда любить.

Заслуженных людей мы помним,

Тех, кто для нас примером стал.

Кто развивал игру достойно

И клубу имидж создавал.

Мы в планах клуба намечали

В их честь турниры проводить,

Чтобы ребята понимали

Какими в жизни надо быть.

Конституция России-

Это основной закон.

В ней величие и сила -

Вектор наш для всех времен.

Статьи в ней на многие годы

Мы все одобряем вполне.

Права и свободы народа -

Есть высшая ценность в стране.

И очень важный всем совет:

Что каждый должен с юных лет

Её статьи и главы знать,

И всё как надо выаполнять.

И здесь ребят мы учим жизни,

Чтоб каждый Родину любил,

И рос достойным для Отчизны

И шахматист и гражданин.

А в клубе нашем, что приятно,

Турниров разных всех не счесть.

А нынешний турнир понятно-

Сыграть особенная честь.

Нынче успешно всем играть.

Характер, волю проявлять.

Всем Кодекс Чести соблюдать,

И руки дружески пожать.

08.12.2018