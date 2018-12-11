Стихи Степанченко Виктора Андреевича, посвященные шахматному турниру ко Дню Конституции РФ.

Наш город шахматисты знают
Об этом скажем без прикрас.
К нам на турниры приезжают-
В почёте шахматы у нас.
В округе все о клубе знают,
Об этом нам сказать пора.
Успехи клуба отмечает
Наша районная «Заря».
И клубом вправе мы гордиться,
Приятно здесь нам отдыхать.
На равных в партии сразиться,
В игру любимую играть.
Мы юным шахматистам рады-
Им за игру хвала и честь.
Вы нам надежда и отрада-
У шахмат будущее есть.
Успехи школьников все знают:
У шахматистов есть прогресс.
И в нашем клубе вырастают
Рязрядники и КМС.
Вам могу я пожелать
Талант во всём свой проявлять,
И всем успешным в жизни быть,
И шахматы всегда любить.
Заслуженных людей мы помним,
Тех, кто для нас примером стал.
Кто развивал игру достойно
И клубу имидж создавал.
Мы в планах клуба намечали
В их честь турниры проводить,
Чтобы ребята понимали
Какими в жизни надо быть.
Конституция России-
Это основной закон.
В ней величие и сила -
Вектор наш для всех времен.
Статьи в ней на многие годы
Мы все одобряем вполне.
Права и свободы народа -
Есть высшая ценность в стране.
И очень важный всем совет:
Что каждый должен с юных лет
Её статьи и главы знать,
И всё как надо выаполнять.
И здесь ребят мы учим жизни,
Чтоб каждый Родину любил,
И рос достойным для Отчизны
И шахматист и гражданин.
А в клубе нашем, что приятно,
Турниров разных всех не счесть.
А нынешний турнир понятно-
Сыграть особенная честь.
Нынче успешно всем играть.
Характер, волю проявлять.
Всем Кодекс Чести соблюдать,
И руки дружески пожать.
08.12.2018