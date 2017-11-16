Психологические (смысловые) шахматы как школа жизни / А. Сигутин

Почти 12 лет назад Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил популяризацию шахмат среди молодежи. Кстати, первый детский турнир по шахматам состоялся в Свято-Даниловом монастыре. Тогда в приветственном обращении наместник обители архимандрит Алексий (Поликарпов) отметил, что шахматы – это удивительный сплав искусства и науки: «Шахматы сегодня в какой-то мере являются естественным союзником Церкви, так как эта игра развивает в детях положительные качества, помогая им становиться более ответственными, собранными, трезвомыслящими. В настоящее время необходимо поддерживать те дела, которые могут противостоять негативу, заполнившему современное информационно-развлекательное поле». Тогда это был первый шаг, а сейчас уже во многих епархиях проходят шахматные турниры среди православных приходов, этой интеллектуальной игре обучают в разных православных гимназиях и воскресных школах.

По словам иеромонаха Амвросия (Ермакова), «шахматы развивают логическое мышление у ребенка и не являются "плохой игрой". Пусть дети увлекаются, но в меру, чтобы эта игра не стала смыслом жизни и не переросла в страсть…» Верные слова, созвучные с изречением апостола Павла: «все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6:12). Однако предлагаю посмотреть на преподавание и популяризацию шахмат в православной среде с иной точки зрения: как на средство духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. К идее использования богатого потенциала шахматной игры вебе то, психолого-педагогической работе я пришел опытным путем. Как-то заметил, что играющий в шахматы ребенок часто делает бессмысленные ходы, не приводящие ни к какому результату. Проанализировав такое «шахматное поведение», я связал его с повседневной жизнью ребенка. В результате, у нас состоялся разговор, в котором я поделился с мальчиком своими выводами: «В жизни из-за праздности мы порой совершаем бессмысленные поступки. То есть попросту убиваем свое время жизни – этот священный дар Божий. Нельзя уничтожать, бесплодно растрачивать свою жизнь праздным, бесполезным поведением. Нужно жить со смыслом. Так и в шахматах: каждый ход должен быть осмысленным и приводить к определенному результату». Такая «проповедь» была хорошо воспринята ребенком, не вызвала никакого внутреннего сопротивления. Сложилось впечатление, что это семя добродетели попало на благодатную сердечную почву этого школьника. Честно сказать, в тот момент я был немного удивлен эффективности такого экзистенциального (жизненного) воздействия на ребенка посредством шахмат. Было понятно, что если бы те же самые слова были сказаны в другое время, вне контекста шахматной игры, то не возымели бы такого действия. В шахматах есть свои законы, несоблюдение которых часто приводит к поражению. С их помощью ребенку легче осознать духовные, библейские законы, по которым следует строить свою жизнь.

О том, что шахматы – это хорошая психологическая диагностика, я знал давно, так как с самого детства посещал городскую шахматную секцию и даже выступал на областных соревнованиях. Человек действует в жизни подобно тому, как обращается с фигурами на доске: в каждом ходе видна сущность характера. Шахматы, как зеркало, показывают нас такими, какие мы есть на самом деле. Зная такую особенность шахмат: показывать, особенно в критические моменты игры, истинное лицо (внутренний мир) человека, – было бы неразумно не использовать их как инструмент духовно-нравственного воспитания и ненавязчивой психологической помощи.

Шахматная игра ведет к духовности, так как дает понять, что существует борьба между двумя силами – белыми и черными, которые символизируют добро и зло, положительное и отрицательное. Шахматы показывают, что у каждого из нас своя роль в жизни, но разные способности. «Пешка», «конь», «ферзь» и так далее - так можно обозначить психотипы и способности разных людей, если провести параллель с шахматной игрой. И, в зависимости от своего нахождения на «поле», все они могут быть победителями, если действуют сообща, в гармонии. Победа в шахматах – шах и мат королю, победа в нашей жизни – «шах и мат» нашему ветхому человеку с его страстями и заблуждениями.

Стоит отметить, что знание библейских сюжетов может существенно сказываться на нашем образе мышления и деятельности. Знакомый с Библией человек, обнаружив, что он не способен разрешить возникающие жизненные проблемы обычным путем, способен прибегнуть к содержащимся в его памяти библейским повествованиям, извлекая из них модели поведения, «человеческие роли» Библии, с помощью которых он сможет найти выход из сложного положения. В таком плане смысловые (психологические) шахматы этому тоже очень способствуют.

Православие учит думать о вечном, не привязываться к материальному богатству, регалиям – всему внешнему. В этот связи очень показательна мысль известного психолога Ирвинга Ялома: «В шахматах, как в жизни: когда партия заканчивается, все фигуры – пешки, ферзи и короли – оказываются в одном ящике”. Поэтому в конце шахматной игры с ребенком будет вполне уместно поговорить на эту тему, а также о том, что нельзя ни о ком судить по его внешнему виду, ведь даже пешка в определенный момент может стать ферзем. Каждый человек – уникальный образ Божий, чья душа ценнее всех богатств мира сего. Если рассмотреть по шахматным правилам жизнь пешки, то, как только она дойдет до последней горизонтали доски, то становится ферзём, то есть происходит ее качественное преображение. Условно говоря, гадкий утенок превращается в прекрасного лебедя. Как здесь не вспомнить евангельские слова: «и последние станут первыми»…

У детей богатое воображение, им нетрудно представить, как, оказавшись в «одном ящике» и лишившись всех наших регалий и собственности, мы будем общаться, что станет для нас наиболее ценным, кого мы тогда будем представлять из себя?.. Конец игры – время подвести итоги, это период глубоких раздумий и выработки нового отношения к жизни. Шахматы – игровая модель мира, где многое засвистит от нашего выбора и ответственности. Кто-то удачно пошутил: «Жизнь — не «зебра» из черных и белых полос, а шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода».

Однако вернемся к воспитательной функции шахмат. Психотерапевт и специалист в области психологии спорта Джузеппе Сгро отмечал этическое измерение игры в шахматы: человечность, соблюдение правил, уважение другого человека, воспитание ответственности. «Всё это, - подчеркнул психотерапевт, - может быть передано на невербальном уровне нашим детям уже в раннем возрасте и может стать реальным противостоянием проблемам детской агрессивности и издевательств над сверстниками». Игра в шахматы – это и путь к покаянию, потому что если человек проигрывает, то в его душе зачастую возникает эмоциональная буря, и он может увидеть в с что ни при каких других обстоятельствах не проявляется так очевидно и за столь короткий промежуток времени. Шахматист мог думать о себе слишком хорошо и даже осуждать других в том, что потом увидел в себе, в результате проигрыша.

Процесс шахматной партии можно сравнить со своего рода интенсивной терапевтической жизнью: чем сложнее игра, тем лучше (опять же, с точки зрения терапии). Говорю из опыта: у многих школьников своя «модель», шаблон их шахматной игры, читай, «стиль жизни». То есть они нашли для себя ту «жизнеформу», которая их абсолютно устаивала. И вот шахматный поединок показывает, что кто-то, увы, пребывал в иллюзиях, и их отработанные шаблоны, «схемы» в реальной ситуации не работают. Для кого-то он стал неким откровением: оказывается, реальная жизнь намного более разнообразна и непредсказуема – ее невозможно втиснуть в какие-то свои рамки. Одно дело прочитать об этом в умной книжке, а совсем другое – пережить на собственном опыте.

Итак, кратко о том, как выстраивается учебно-воспитательный процесс в психологических шахматах. Когда играешь с ребенком, а еще лучше, когда играют двое детей, а взрослый находится в роли некоего тренера-наставника, то в подходящие моменты игры он не просто комментирует сильные и слабые ходы детей, а вкладывает в них духовный жизненный смысл. При этом все должно происходить естественно, чтобы не возникало никакого намека на формальный духовно-нравственный урок.

Из шахматной теории известно, как важно занимать центр поля шахматного пространства доски. Когда объясняешь ребенку это правило, то параллельно сразу говоришь, что в нашей повседневной жизни абсолютно те же принципы. Для того чтобы она была эффективна и качественна, необходимо всегда стремиться к духовному Центру – Богу. Именно в центре доски, например, конь, полностью раскрывает свой игровой потенциал. А если он будет стоять где-нибудь в углу, то не сможет реализовать свои возможности. Здесь, опять же, можно в двух-трех предложениях сказать ребенку, что если человек уходит от общения с Богом, миром, с людьми, забивается в свой уголок, то, как правило, его жизнь не осуществится в полной мере. И он не раскроет свои таланты, данные Богом, о которых хорошо сказано в Евангелии. Естественно, выражая эту евангельскую мысль, можно облекать ее и в другие слова, в зависимости от личности ребенка и конкретной ситуации. А то некоторые могут подумать, что именно эти слова и нужно использовать в общении. Это не так, главное – донести до ребенка основную мысль. А слова подбирайте сами, которые считаете наиболее подходящими.

По тому, как ребенок играет, можно увидеть, например, жадный это человек или щедрый. Часто у жадного ребенка все фигуры бессмысленно толпятся в одном месте. В таком случае нелишне будет сказать о том, что нужно, выражаясь шахматным языком, развивать все свои фигуры. И важно не только их индивидуальное развитие, но и, самое главное, гармоничное взаимодействие между собой всех «участников» партии. Как говорится, «в шахматах победителем почти всегда становится тот, у кого больше активных фигур и кто использует их в гармонии...»

На реальном примере шахматной игры ребенку становится ясно, что не выгодно быть жадным – надо быть щедрым и целеустремленным, а цель игры отнюдь не заключается в том, чтобы «съесть» как можно больше чужих фигур. Если посмотреть на это с духовно-нравственной точки зрения, это можно охарактеризовать как неправедное «шахматное чревоугодие». Можно с юмором объяснить ребенку, что «человек живет не для того, чтобы есть, а ест для того, чтобы жить».

Чему еще хорошо учат шахматы? В них четко выражен библейский принцип: что посеешь, то и пожнешь. В шахматах, как и в жизни, постоянно необходимо делать правильный выбор, ведь и наша вечная жизнь зависит от правильно выбора. В процессе игры ясно видно, что иногда, даже при твоем преимуществе, когда ты думаешь, что уже находишься в шаге от победы, вдруг один ошибочный ход коренным образом ломает всю судьбу шахматной партии. Это наглядный пример того, насколько опасны самоуверенность и гордыня в жизни.

Шахматист на поле доски, как на минном поле сапер, ошибается только один раз. Объясняя это ребенку, тем самым учим его ответственности, тому, что каждый его поступок, особенно, необдуманный (а именно такими часто являются кражи, воровство, случайное убийство и прочее), может кардинально и не в лучшую сторону изменить его жизнь. Поэтому необходимо очень ответственно относиться к своим жизненным ходам в повседневности. Как иллюстрация – недавняя трагедия в белгородской больнице, когда, поддавшись эмоциям, врач-хирург насмерть забил пациента… Сейчас этот врач, которого уже уволили с работы, раскаивается, но трагический жизненный ход уже сделан. Вот почему, особенно, подростку, в силу возраста склонному к ненужным приключениям, важно лишний раз напоминать прописную истину: сначала подумай, а потом делай. Именно этому в полной мере и учит шахматная игра, в которой даже случайное прикосновение к фигуре, по правилам, обязывает шахматиста ей ходить. Даже в этом смысле в шахматах очень важно держать себя в руках.

И здесь мы видим прямую аналогию: нарушение законов шахмат приводит к проигрышу, - нарушение Божьих законов, заповедей так же приводит к личной трагедии. Причем что поразительно: казалось бы, такие прописные истины очень сложно доходят до глубины сердца не только ребенка, но и взрослого. Один психолог рассказал мне такой случай. Когда он общался с женщиной с двумя высшими образованиями, занимающей высокий пост, но у которой было три неудачных брака, то во время сеанса они сделали «мысленный эксперимент». Он спросил: что было бы, если б вы с самого детства соблюдали заповеди Божии? И они прямо по ее этапам жизни на листочке рисовали эту идеальную и единственно правильную схему ее бытия. Через такую детальную проработку своей жизни эта современная образованная женщина была поражена открытием. Она сказала: моя жизнь была бы другой, и я бы никогда не развелась… Если такая непонятливость присутствует у хорошо образованных взрослых, то что же тогда говорить о детях и подростках, которых воспитывает телевидение и интернет? В психологических шахматах важно не то, что человек чисто интеллектуально уяснит себе некую «прописную истину», а то, что он проживет ее во время шахматной игры. Человек сейчас разучился думать. Возродить в себе эту способность можно, играя в шахматы, даже с самими собой, чтобы перенести разные душеполезные смыслы этой игры на свою повседневную жизнь.

В одной ознакомительной статье о психологических шахматах невозможно рассказать о всем богатстве этой игры как инструменте духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. В современной семье мало общих дел и занятий, которые бы по-настоящему объединяли ее . Сейчас дети и взрослые редко собираются вместе за круглым обеденным столом. Каждый скорее предпочитает индивидуально смотреть телевизор или находиться «в компьютере», чем вместе вслух читать какую-нибудь полезную книгу. Однако в наше время есть такой выход, как с пользой провести совместный досуг детей и взрослых. Это игра в шахматы. Но не простая игра, а психологическая, жизнеизменяющая, которая служит лишь инструментом для познания самого себя и окружающего мира. Поэтому если кто-то заинтересовался этой темой, то может сам проявить немного творчества и так, осмысленно, поиграть в шахматы со своими детьми, а возможно, и супругом. Могу уверенно сказать, что после таких смыслоутверждающих игр атмосфера в семье и отношения с детьми у родителей меняются в лучшую сторону. Люди начинают лучше понимать как себя, так и близких.

Автор: Сигутин А. 17 января 2016 г.Источник: http://www.pafnuty-abbey.ru/materials/18912/