Немного о шахматах

- Что такое шахматы?- спросите Вы. Ответить не так-то просто, как кажется. Ведь для кого-то шахматы – образ жизни, например для ведущих гроссмейстеров во многих странах мира и тренеров, для других - спорт, для третьих - наука, логика и стратегия, для некоторых – просто игра и развлечение. У каждого шахматного тренера, зачастую, десятки, а иногда и сотни учеников, Лишь единицы из них связывают свою жизнь с профессиональными шахматами как игроки, ещё меньше - как тренеры. Сегодня речь пойдёт о развитии Белгородских шахмат в таком направлении как преподавание далеко за пределами самого Белгорода. 0 Начнём, наверное, с предыстории: был в Белгороде такой шахматист, как Павел Захаров. Начал свой шахматный путь он в возрасте 9 лет. Тренировал его, изначально, Коровянский А.Г. во Дворце пионеров, затем через несколько лет Павел перешел в городской шахматно-шашечный клуб к Масловой И.В.

Именно белгородские тренеры научили его по- настоящему любить шахматы, быть честным во время шахматных сражений, уважать своих соперников независимо от пола и возраста, а ведь это сделать намного сложней, чем научить играть.

Перворазрядник Захаров Павел был призером и победителем во многих турнирах по шахматам и шашкам, был финалистом кубка Белгорода, а так же судил многочисленные соревнования. Были и попытки вести тренерскую работу. Сейчас Павел живёт в Екатеринбурге. Только с годами он осознал и решил стать педагогом по шахматам. Тут ему пригодились знания и опыт, полученные в родном городе Белгороде. Начал свой тренерский путь он в семейном центре с 4 учеников в феврале 2017 года. Сейчас количество детей у Павла медленно, но непрерывно растёт. В старшей группе уже 10 учеников (самому старшему 13 лет), а так же 2 младшие: 8 и 5 детей. Самому юному шахматисту всего 4 годика. За 13 учебных месяцев несколько учеников уже имеют свои спортивные разряды и нацелены на новые достижения (и это не предел, как дети, так и их тренер не собираются останавливаться, хотят двигаться дальше!)

Павел постоянно возит ребят на соревнования, собирающих соперников различного уровня (от безразрядников до кандидатов в мастера спорта). Во многих турнирах выступать очень трудно, но дети не жалуются, им нравится играть в шахматы и развиваться как игрокам и личностям. Павел, помня то, чему учили белгородские тренеры, также стремится в первую очередь привить детям любовь к шахматам, не бояться трудностей, быть честными и трудолюбивыми. Многие родители уже в самом начале занятий отмечают, что их дети стали более спокойными, сдержанными, усидчивыми, у многих улучшились оценки в школе, всё это - благодаря шахматам! Не забывает начинающий тренер и своих наставников: интересуется опытом работы, задает вопросы, делится радостью побед и горестью поражений, всегда получает мудрые советы и ободряющие слова от своих учителей.

Хочется пожелать Павлу, как начинающему тренеру, успехов и хороших учеников!