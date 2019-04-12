Королева правит бал... Стихи Краснонос Николая Семеновича

Опубликовано пт, 12/04/2019 - 01:10 пользователем Маслова Ирина
Во время проведения Кубка Ректора НИУ Бел ГУ многие родители, бабушки и дедушки, томились в ожидании своих юных шахматистов. Дедушка одного из шахматистов, Краснонос Николай Семенович, времени зря не теряет в ожидании внука, он пишет стихи....
Кто сказал, что Короли
Правят государством?
Подкаблучники они
В тредевятом царстве.
Королева правит бал
В своем королевстве.
А король лишь для красы
Сидит на тронном месте.
Все расходы и бюджет –
Злато, брилианты…
Королева все учтет
И сведет балансы.
У неё все учтено –
Кольца, ожирелье.
Королю лишь остается
Корона на похмелье.
Без короны Король гол,
Словно кур в бульоне.
Пуще глаза бережет,
Даже спит в короне.
Королева бой ведет.
Лихо Кони скачут.
Офицеры в плен берут,
Где-то пленных прячут.
Грузят пленных на Ладьи,
Плывут по горизонтали.
Ну, а если где засада-
Вверх, по вертикали.
Тяготы, лишенья все
Переносит Пешка.
Всем докажет, что она
Пешка не орешка.
И от всех забот таких
Ей по ночам не спится.
У неё одна мечта –
С Королем сродниться.
Не лукавя, по прямой,
Всех с пути сметая,
Хочет «Ферзью» стать она,
Жизнь у нее такая!
09.04.2019