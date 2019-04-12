Королева правит бал... Стихи Краснонос Николая Семеновича

Во время проведения Кубка Ректора НИУ Бел ГУ многие родители, бабушки и дедушки, томились в ожидании своих юных шахматистов. Дедушка одного из шахматистов, Краснонос Николай Семенович, времени зря не теряет в ожидании внука, он пишет стихи....

Кто сказал, что Короли

Правят государством?

Подкаблучники они

В тредевятом царстве.

Королева правит бал

В своем королевстве.

А король лишь для красы

Сидит на тронном месте.

Все расходы и бюджет –

Злато, брилианты…

Королева все учтет

И сведет балансы.

У неё все учтено –

Кольца, ожирелье.

Королю лишь остается

Корона на похмелье.

Без короны Король гол,

Словно кур в бульоне.

Пуще глаза бережет,

Даже спит в короне.

Королева бой ведет.

Лихо Кони скачут.

Офицеры в плен берут,

Где-то пленных прячут.

Грузят пленных на Ладьи,

Плывут по горизонтали.

Ну, а если где засада-

Вверх, по вертикали.

Тяготы, лишенья все

Переносит Пешка.

Всем докажет, что она

Пешка не орешка.

И от всех забот таких

Ей по ночам не спится.

У неё одна мечта –

С Королем сродниться.

Не лукавя, по прямой,

Всех с пути сметая,

Хочет «Ферзью» стать она,

Жизнь у нее такая!

09.04.2019