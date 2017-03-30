Уважаемые члены президиума!

01 апреля 2017г. в 17.00 в г.Алексеевка, в городском шахматно-шашечном клубе им. Б.В.Синева (водно-оздоровительный комплекс «Волна», ул. К.Маркса, 35)., состоится заседание президиума областной шахматной федерации.

Повестка заседания

1.Подведение итогов проведение областных соревнований с 15 октября 2016г. по 01 апреля 2017г. 2. О проведениях мероприятий и работе с социально значимыми слоями населения Белгородской области. 3. Рассмотрение плана проведение соревнований на 2017 год, не включенных в финансирование областным управлением ФК.

4. О подготовке к аккредитации федерации (срок аккредитации истекает в декабре 2017г.) 5. Утверждение изменения названия федерации (в соответствии с требованиями Минспорта для прохождения аккредитации). 6.Разное.

С уважением,

Председатель федерации А. Иванов