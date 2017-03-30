заседание президиума областной шахматной федерации.

Опубликовано чт, 30/03/2017 - 11:01 пользователем Маслова Ирина

                                 Уважаемые члены президиума!

 

01 апреля 2017г.  в 17.00 в г.Алексеевка, в городском шахматно-шашечном клубе им. Б.В.Синева (водно-оздоровительный комплекс «Волна», ул. К.Маркса, 35)., состоится заседание президиума областной шахматной федерации.

                                      Повестка заседания

1.Подведение итогов проведение областных соревнований  с 15 октября 2016г. по  01 апреля 2017г.                                                                         2. О проведениях мероприятий и работе с социально значимыми слоями населения Белгородской области.                                                         3. Рассмотрение плана проведение соревнований на 2017 год, не включенных в финансирование областным управлением ФК.                                                   

4. О подготовке к аккредитации федерации (срок аккредитации истекает в декабре 2017г.)                                                                                             5. Утверждение изменения названия федерации (в соответствии с требованиями Минспорта для прохождения аккредитации).               6.Разное.

С уважением,

Председатель  федерации                                                             А. Иванов

 

 

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