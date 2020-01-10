Внимание Участникам турнира "Дошколенок"

В связи с большим количеством участников Первенства города по Быстрым шахматам,

турнир "Дошколенок" переносится на 11 января с 14.00 Регистрация с 13.30

Предварительная регшистрация участников 10 января до 24.00 на e-mail: a_ivanov@bsu.edu.ru

Справки по телефону 8-910-323-91-75

Регламент соревнований можно посмотреть в разделе "Положения"