Внимание Участникам турнира "Дошколенок"

Опубликовано пт, 10/01/2020 - 14:22 пользователем Маслова Ирина

В связи с большим количеством участников Первенства города по Быстрым шахматам,

 турнир "Дошколенок" переносится на 11 января с 14.00 Регистрация с 13.30

Предварительная регшистрация участников 10 января до 24.00  на e-mail: a_ivanov@bsu.edu.ru

Справки по телефону 8-910-323-91-75

Регламент соревнований можно посмотреть в разделе "Положения"

Статус: 
Действующие