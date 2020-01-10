Внимание Участникам турнира "Дошколенок"
Опубликовано пт, 10/01/2020 - 14:22 пользователем Маслова Ирина
В связи с большим количеством участников Первенства города по Быстрым шахматам,
турнир "Дошколенок" переносится на 11 января с 14.00 Регистрация с 13.30
Предварительная регшистрация участников 10 января до 24.00 на e-mail: a_ivanov@bsu.edu.ru
Справки по телефону 8-910-323-91-75
Регламент соревнований можно посмотреть в разделе "Положения"
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