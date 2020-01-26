Внимание тренеров Белгородской области
Опубликовано вс, 26/01/2020 - 21:03 пользователем Маслова Ирина
Просьба ко всем тренерам Белгородской области - до 20 февраля 2020 г.прислать на почту Maslova39sh38@yandex.ru предварительные заявки на участие в Первенстве России по шахматам и во "Всероссийском" соревновании "Первая лига"для формирования общей заявки от области.
Заявки принимаются в электронном виде со всеми данными на детей (согласно приложениям к соревнованиям. Необходимо отмечать участие в классике, блице и быстрых шахматах). Образец заявки в положении:
https://ruchess.ru/upload/iblock/6e9/6e99e134383b9f891e163d404b168853.pdf
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