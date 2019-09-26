Внимание тренерам Белгородской области!

Просьба ко всем тренерам Белгородской области - до 10 октября 2019 г.прислать на почту Maslova39sh38@yandex.ru предварительные заявки на участие в Первенстве ЦФО РФ по шахматам для формирования общей заявки от области.

Заявки принимаются в электронном виде со всеми данными на детей (согласно приложениям к соревнованиям. Необходимо отмечать участие в классике, блице и быстрых шахматах). http://ruchess.ru/news/statements/detskie_p_va_tsfo_po_klassike_rapidu_i...