Внимание тренерам Белгородской области!

Опубликовано чт, 26/09/2019 - 22:29 пользователем Маслова Ирина

Просьба ко всем тренерам Белгородской области - до 10 октября  2019 г.прислать на почту Maslova39sh38@yandex.ru предварительные заявки на участие в Первенстве ЦФО РФ по шахматам для формирования общей заявки от области.

  Заявки принимаются в электронном виде со всеми данными на детей (согласно приложениям к соревнованиям. Необходимо отмечать участие в  классике,   блице и  быстрых шахматах).  http://ruchess.ru/news/statements/detskie_p_va_tsfo_po_klassike_rapidu_i...

Статус: 
Действующие