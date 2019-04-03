Внимание тренерам Белгородской области!

До 15 апреля 2019 г. необходимо прислать заявки на участие в Первенстве России 2019 г. по шахматам среди девочек и мальчиков до 9 лет, для формирования общей заявки от Белгородской области. Положение можно прочитать в разделе "Положения" или на сайте РШФ. Заявки присылать на эл. почту: Maslova39sh38@yandex.ru

Форма заявки по образцу: http://www.ruchess.ru/upload/iblock/ebe/ebea51164a3cded29c500a476ad0eae1.pdf