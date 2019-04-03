Внимание тренерам Белгородской области!

Опубликовано ср, 03/04/2019 - 21:50 пользователем Маслова Ирина

До 15 апреля 2019 г. необходимо прислать заявки на участие в Первенстве России  2019 г. по шахматам среди девочек и мальчиков до 9 лет, для формирования общей заявки от Белгородской области. Положение можно прочитать в разделе "Положения" или на сайте РШФ. Заявки присылать на эл. почту: Maslova39sh38@yandex.ru

Форма заявки по образцу:  http://www.ruchess.ru/upload/iblock/ebe/ebea51164a3cded29c500a476ad0eae1.pdf

Статус: 
Действующие
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