Внимание тренерам Белгородской области!

До 12 февраля 2019 г. необходимо прислать заявки на участие в Первенстве России 2019 г. по шахматам (классика, рапид и блиц) для формирования общей заявки от Белгородской области. Заявки присылать на эл. почту: Maslova39sh38@yandex.ru

Форма заявки по образцу: http://ruchess.ru/upload/iblock/bc2/bc2564ef300971a75c01b65d9f17f074.pdf