Внимание тренерам Белгородской области Просьба ко всем тренерам Белгородской области - до 8 октября 2018 г.прислать на почту Maslova39sh38@yandex.ru предварительные заявки на участие в Первенстве ЦРФ по шахматам. Заявки принимаются в электронном виде со всеми данными на детей. Образцы заполнения заявок можно найти на сайте РШФ в положении о первенстве ЦФО.