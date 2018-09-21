Внимание тренерам Белгородской области

Опубликовано пт, 21/09/2018 - 19:42 пользователем Маслова Ирина

Внимание тренерам Белгородской областиНастроитьПросьба ко всем тренерам Белгородской области - до 8 октября  2018 г.прислать на почту Maslova39sh38@yandex.ru предварительные заявки на участие в Первенстве ЦРФ по шахматам.   Заявки принимаются в электронном виде со всеми данными на детей. Образцы заполнения заявок можно найти на сайте РШФ в положении о первенстве ЦФО.

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