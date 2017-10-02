Внимание тренерам Белгородской области

Просьба ко всем тренерам Белгородской области - до 6 октября 2017 г.прислать на почту Maslova39sh38@yandex.ru предварительные заявки на участие в Первенстве ЦРФ по шахматам. Заявки принимаются в электронном виде со всеми данными на детей. Образцы заполнения заявок можно найти здесь http://ruchess.ru/news/statements/detskie_p_va_tsfo_po_klassike_rapidu_i...