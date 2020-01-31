Внимание тренерам Белгородской области
Опубликовано пт, 31/01/2020 - 10:29 пользователем Маслова Ирина
Просьба ко всем тренерам Белгородской области - до 5 февраля 2020 г.прислать на почту Maslova39sh38@yandex.ru предварительные заявки на участие в Первенстве ЦФО РФ по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет для формирования общей заявки от области.
Заявки принимаются в электронном виде со всеми данными на детей (согласно приложениям к соревнованиям.)
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