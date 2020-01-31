Внимание тренерам Белгородской области

Опубликовано пт, 31/01/2020 - 10:29 пользователем Маслова Ирина

Просьба ко всем тренерам Белгородской области - до 5 февраля  2020 г.прислать на почту Maslova39sh38@yandex.ru предварительные заявки на участие в Первенстве ЦФО РФ по шахматам  среди мальчиков и девочек до 9 лет для формирования общей заявки от области.

  Заявки принимаются в электронном виде со всеми данными на детей (согласно приложениям к соревнованиям.)

Статус: 
Действующие