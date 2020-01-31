Внимание тренерам Белгородской области

Просьба ко всем тренерам Белгородской области - до 5 февраля 2020 г.прислать на почту Maslova39sh38@yandex.ru предварительные заявки на участие в Первенстве ЦФО РФ по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет для формирования общей заявки от области.

Заявки принимаются в электронном виде со всеми данными на детей (согласно приложениям к соревнованиям.)