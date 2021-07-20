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Центр развития интеллектуальных видов спорта и РОО "Федерация шахмат Белгородской области"
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Внимание!! Ссылка на регистрацию для участия в 11 Кубке Белогорья будет размещена дополнительно.
Опубликовано вт, 20/07/2021 - 12:22 пользователем
belgorodchess
Статус:
Действующие
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