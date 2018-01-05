6 января 2018 г. в рамках Новогодне-Рождественского фестиваля состоиятся традиционные блиц-турниры по шахматам памяти Вячеслава Зацепина.

в 12.00 состоится турнир среди ветеранов. Место проведения: клуб "Мыслитель" Белгородская государственная универсальная научная библиотека (ул. Попова 39 а).

в 15.00 состоится турнир среди всех желающих. Место проведения: МКЦ НИУ "БелГУ".