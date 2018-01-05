Внимание!
Опубликовано пт, 05/01/2018 - 14:49 пользователем Маслова Ирина
6 января 2018 г. в рамках Новогодне-Рождественского фестиваля состоиятся традиционные блиц-турниры по шахматам памяти Вячеслава Зацепина.
в 12.00 состоится турнир среди ветеранов. Место проведения: клуб "Мыслитель" Белгородская государственная универсальная научная библиотека (ул. Попова 39 а).
в 15.00 состоится турнир среди всех желающих. Место проведения: МКЦ НИУ "БелГУ".
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