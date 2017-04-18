Финал Муниципального этапа регионального фестиваля "Мозаика детства" в номинации шахматный турнир "Умная игра" (среди дошкольников) состоится 19 апреля в 9.00 в ДОУ №48 Участники финала:Подгруппа А: Смирнов Георгий - ЦО№1Сыроватский Светослав - ДОУ №74 Маслов Максим - ДОУ №23 Зубкова Юлия- ДОУ №78 Андросов Владимир- ДОУ №16 Шатов-Канцлер Святослав ДОУ №56 Подгруппа В:Смирнов Никита - ЦО №1 Ковригин Данил - Покровский д.сПанасенко Никита - ДОУ №6Ильенко Филипп - ДОУ №56Матрошилова Лиза - ДОУ №63Матвеев Ваня - ДОУ №8