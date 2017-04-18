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Опубликовано вт, 18/04/2017 - 19:56 пользователем Маслова Ирина

Финал Муниципального этапа регионального фестиваля "Мозаика детства" в номинации шахматный турнир "Умная игра" (среди дошкольников)  состоится 19 апреля в 9.00 в ДОУ №48                                             Участники финала:Подгруппа А: Смирнов Георгий - ЦО№1Сыроватский Светослав - ДОУ №74 Маслов Максим -  ДОУ №23 Зубкова Юлия- ДОУ №78 Андросов Владимир- ДОУ №16 Шатов-Канцлер Святослав  ДОУ №56  Подгруппа В:Смирнов Никита -  ЦО №1  Ковригин Данил - Покровский д.сПанасенко Никита - ДОУ №6Ильенко Филипп - ДОУ №56Матрошилова Лиза - ДОУ №63Матвеев Ваня -  ДОУ №8

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