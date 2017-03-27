Внимание!

Центр развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» объявляет набор в группы для занятий по шахматам и шашкам среди детей от 5 до 14 лет и всех желающих.

Занятия будут проводиться:

в шахматном клубе ЦАСиФК Белгородской области и шахматном клубе НИУ «БелГУ» (ул. Победы д. 85)

Справки по телефону: 8 910 323 91-75

директор центра, международный гроссмейстер А.А. Иванов