Внимание!
Опубликовано пн, 27/03/2017 - 20:12 пользователем Маслова Ирина
Внимание!
Центр развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» объявляет набор в группы для занятий по шахматам и шашкам среди детей от 5 до 14 лет и всех желающих.
Занятия будут проводиться:
в шахматном клубе ЦАСиФК Белгородской области и шахматном клубе НИУ «БелГУ» (ул. Победы д. 85)
Справки по телефону: 8 910 323 91-75
директор центра, международный гроссмейстер А.А. Иванов
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