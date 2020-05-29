Турнир "Семейных команд"

онлайн Кубка Ректора НИУ "БелГУ" по шахматам

проводится 29 – 30 мая 2020г.

на интернет портале https://play.chessking.com

Участники: Состав команды два человека. Один участник должен обязательно быть: Обучающиеся НИУ «БелГУ» (любой формы), Преподавателем или сотрудником университета, обучающимся в «Центре развития интеллектуальных видов спорта». Второй участник должен быть близким родственником: папа или мама, сын или дочь, родные брат или сестра, бабушка ли дедушка, внук или внучка.

Участник до 18 лет играет на второй доске. Если оба участника младше18 лет, то более старший играет на первой доске.

Порядок проведения:

Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.

Начало соревнований 29 мая в 19.00.Подробный порядок проведения и расписание турнира размещается на сайте https://play.chessking.com,

подробности в "положении"