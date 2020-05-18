Серия онлайн-турниров проводится с 20 по 31 мая 2020 года на Интернет-портале «Lichess.com».

Игровые дни: 20, 21, 24,28, 30, 31 мая 2020 года.

Начало соревнований в будние дни: 20, 21 и 28 мая в 19-00 час.

Начало соревнований в выходные дни: 24, 30 и 31 мая в 17-00 час.

По вопросам участия в турнире обращаться к главному судье соревнований: Першину С.Н.

Телефон: +7(951)1574713 (Телефон, Viber, Whats App), Instagram - @kaissa_chess31

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