Онлайн «Кубок Ректора НИУ «БелГУ» по шахматам, посвященный

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г

Турниры, посвященные дню Победы – 9 мая

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11 мая 2020 г. Турнир «H» - Блиц: по швейцарской системе в 11 туров, с контролем времени по 3 минуты каждому участнику до конца партии с добавлением 2 секунд за каждый ход.

Участники: обучающиеся, преподаватели и сотрудники университета, а также все желающие.

Начало соревнований 11 мая в 12.00.

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10 - 11 мая 2020 г. Турнир «В» по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.

Участники: сильнейшие шахматисты НИУ «БелГУ», члены шахматного клуба НИУ «БелГУ» и шахматисты, имеющие Российский рейтинг от 1600 до 2300. Допускается участие с более низким рейтингом по согласованию с организаторами.

Начало соревнований 10 мая в 16.00.

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В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв.

Подробный порядок проведения и расписание каждого турнира размещается на сайте https://play.chessking.com,

Участники, занявшие 1,2,3 места награждаются медалями и дипломами. Победители награждаются кубками, призеры памятными призами.

В каждом турнире предусмотрено награждение в дополнительных номинациях дипломами. медалями и памятными призами.

Все участники получают грамоту за участие в электронном виде.

8. Заявки и регистрация

1.Регистрация на сайте https://chessking.com и получение логина.

2.Заполнение анкеты, для участия в наших турнирах:https://clck.ru/NDwyH

3. После получения вашей анкеты Администратор заносит Вас в список участников тех турниров, в которых вы можете участвовать.

4

. Вы заходите на сайт chessking.com в раздел «турниры» https://clck.ru/NDxeq

находите в списке предстоящих свой турнир и нажимаете кнопку «Записаться»

Обязательно за 5 минут до начала турнира вы должны зайти на сайт chessking.com под своим логином и паролем и быть онлайн, иначе вы не будете допущены до участия.

Анкеты для участия, необходимо присылать заранее, не позднее, чем за два часа до начала каждого турнира.

Все вопросы по эл. Почте: группа в контакте:

Директору ЦРИВС А.А.Иванову по телефону: Viber,Whats App:8-910-323-91-75.