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Опубликовано вт, 28/04/2020 - 06:59 пользователем Маслова Ирина
Открытый Интернет-турнир по шахматам
«Кубок Алексеевского городского округа»
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Кубок проводится 08 мая 2020 года на Интернет-портале «Chess.com».
Начало соревнований в 20-00 час. Регистрация с 19-00 час. Положение в разделе "Положения"
По вопросам участия в турнире обращаться к главному судье соревнований: Першину С.Н., тел.: +7(951)1574713 (Телефон, Viber, Whats App
Призы для иногородних можно будет забрать:
а) нарочно, т.е. приехать за ними лично;б) приехать на следующий оффлайн турнир и мы наградим на месте;
в) оплатить доставку ("СДЭК") и мы все вышлем.
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