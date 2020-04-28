Открытый Интернет-турнир по шахматам

«Кубок Алексеевского городского округа»

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Кубок проводится 08 мая 2020 года на Интернет-портале «Chess.com».

Начало соревнований в 20-00 час. Регистрация с 19-00 час. Положение в разделе "Положения"

По вопросам участия в турнире обращаться к главному судье соревнований: Першину С.Н., тел.: +7(951)1574713 (Телефон, Viber, Whats App

Призы для иногородних можно будет забрать:

а) нарочно, т.е. приехать за ними лично;б) приехать на следующий оффлайн турнир и мы наградим на месте;

в) оплатить доставку ("СДЭК") и мы все вышлем.