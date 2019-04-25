Внимание!
Опубликовано чт, 25/04/2019 - 22:17 пользователем Маслова Ирина
4 мая 2019 года в 12 часов дня в помещении Государственной Универсальной научной библиотеки по адресу: г. Белгород, ул. Попова, д.39а клуб ветеранов «Мыслитель» проводит фестиваль «Дети войны».
В программе: поздравления с Днём Победы, вручение Георгиевских ленточек, концерт с участием лауреатов российских и международных конкурсов, совместное фото, призовые блиц-турниры по шахматам среди мужчин, женщин и детей.
Приглашаем всех к нам на праздник!
Руководитель клуба ветеранов «Мыслитель», член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин.
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