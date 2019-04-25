4 мая 2019 года в 12 часов дня в помещении Государственной Универсальной научной библиотеки по адресу: г. Белгород, ул. Попова, д.39а клуб ветеранов «Мыслитель» проводит фестиваль «Дети войны».

В программе: поздравления с Днём Победы, вручение Георгиевских ленточек, концерт с участием лауреатов российских и международных конкурсов, совместное фото, призовые блиц-турниры по шахматам среди мужчин, женщин и детей.

Приглашаем всех к нам на праздник!

Руководитель клуба ветеранов «Мыслитель», член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин.