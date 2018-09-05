Центр развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» проводит набор в группы для занятий по шахматам и шашкам среди детей от 5 до 14 лет и всех желающих.

Занятия проводятся:

ЦРИВС НИУ «БелГУ» (ул. Победы д. 85);

уч. корпус НИУ «БелГУ» - «Технопарк» на Харьковской горе (ул. Королева 2 «А»)

уч. корпус НИУ «БелГУ» (ул. Студенческаяд.14)

Справки по телефону: 8 910 323 91-75

директор центра, международный гроссмейстер А.А. Иванов