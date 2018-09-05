Внимание!
Опубликовано ср, 05/09/2018 - 22:28 пользователем Маслова Ирина
Центр развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» проводит набор в группы для занятий по шахматам и шашкам среди детей от 5 до 14 лет и всех желающих.
Занятия проводятся:
ЦРИВС НИУ «БелГУ» (ул. Победы д. 85);
уч. корпус НИУ «БелГУ» - «Технопарк» на Харьковской горе (ул. Королева 2 «А»)
уч. корпус НИУ «БелГУ» (ул. Студенческаяд.14)
Справки по телефону: 8 910 323 91-75
директор центра, международный гроссмейстер А.А. Иванов
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