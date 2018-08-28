Центр развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» объявляет набор в группы для занятий по шахматам и шашкам среди детей от 5 до 14 лет и всех желающих.

Места проведения занятий:

в ЦРИВС НИУ «БелГУ» (ул. Победы д. 85);

на Харьковской горе (ул. Королева 2 «А»)

уч. корпус НИУ «БелГУ» (ул. Студенческаяд.14)

Общее собрание для всех желающих заниматься в Центре состоится 30 августа 2018г в 18.00 в Молодежном культурном цене НИУ «БелГУ» (ул.Победы, 85)

Справки по телефону: 8 910 323 91-75