Внимание!
Белгородская региональная Общественная организация
«ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»
308034, г. Белгород, ул. Королева, д. 7, оф.308
Тел./факс (4722) 26-54-10
ИНН 3123154366 КПП 312301001
Р\с № 40703810900020000114, в ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» Доп.офис
«Октябрьский» в г. Белгороде
БИК 041403701, К/с №30101810100000000701
Уважаемые организаторы соревнований!
БРОО «Шахматная федерация» объявляет тендер на проведение Первенства Белгородской области 2018 г. по шахматам среди мальчиков и девочек до 11,13 лет, юношей и девушек до 15.17,19 лет.
Предлагаемые сроки проведения:
1. 20 – 30 августа
2. 2 – 15 сентября
Заявки присылаются на электронную почту: a_ivanov@bsu.edu.ru (сканы) исполнительному директору федерации А.Иванову.
Прием заявок осуществляется до 12.00 12 июля 2018г.
Форма заявки прилагается (в разделе "мероприятия")
Президент федерации А. Косов
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии