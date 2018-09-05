Уважаемые организаторы соревнований!

БРОО «Шахматная федерация» объявляет тендер на проведение:

1. Чемпионат Белгородской области 2018 г. по шахматам среди мужчин.

Предлагаемые сроки проведения: 19 ноября – 28 декабря.

По предложению Алексеевской федерации шахмат предлагается проводить соревнования по субботам(2 тура) и воскресеньям (1 тур) с разъездами, в трех городах ( в зависимости от поданных заявок).

2. Чемпионат Белгородской области 2018 г. по шахматам среди женщин.

Предлагаемые сроки проведения: 19 ноября – 28 декабря.

По такой же системе, как и мужчины.

3. Открытый командный чемпионат Белгородской области 2018 г. по шахматам. (данное мероприятие не финансируется УФКи С области)

Сроки проведения: ноябрь – декабрь.

Заявки присылаются на электронную почту: a_ivanov@bsu.edu.ru (сканы) исполнительному директору федерации А.Иванову.

Прием заявок осуществляется до 12.00 10 октября 2018г.

Форма заявки прилагается.