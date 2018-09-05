Уважаемые организаторы соревнований!
БРОО «Шахматная федерация» объявляет тендер на проведение:
1. Чемпионат Белгородской области 2018 г. по шахматам среди мужчин.
Предлагаемые сроки проведения: 19 ноября – 28 декабря.
По предложению Алексеевской федерации шахмат предлагается проводить соревнования по субботам(2 тура) и воскресеньям (1 тур) с разъездами, в трех городах ( в зависимости от поданных заявок).
2. Чемпионат Белгородской области 2018 г. по шахматам среди женщин.
Предлагаемые сроки проведения: 19 ноября – 28 декабря.
По такой же системе, как и мужчины.
3. Открытый командный чемпионат Белгородской области 2018 г. по шахматам. (данное мероприятие не финансируется УФКи С области)
Сроки проведения: ноябрь – декабрь.
Заявки присылаются на электронную почту: a_ivanov@bsu.edu.ru (сканы) исполнительному директору федерации А.Иванову.
Прием заявок осуществляется до 12.00 10 октября 2018г.
Форма заявки прилагается.
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