Уважаемые организаторы соревнований!
Белгородская региональная Общественная организация
«ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»
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Уважаемые организаторы соревнований!
БРОО «Шахматная федерация» объявляет тендер на проведение Чемпионат Белгородской области 2018 г. по Быстрым и молниеносным (Блиц) шахматам среди мужчин и женщин.
Можно делать заявку отдельно на каждый вид.
Предлагаемые сроки проведения:
1. Быстрые - 27 – 28 октября
2. Молниеносные – 26 или 28 октября, если отдельно от Быстрых то 3 ноября.
Заявки присылаются на электронную почту: a_ivanov@bsu.edu.ru (сканы) исполнительному директору федерации А.Иванову.
Прием заявок осуществляется до 12.00 12 сентября 2018г.
Форма заявки прилагается.
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