Белгородская региональная Общественная организация

«ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»

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Уважаемые организаторы соревнований!

БРОО «Шахматная федерация» объявляет тендер на проведение Чемпионат Белгородской области 2018 г. по Быстрым и молниеносным (Блиц) шахматам среди мужчин и женщин.

Можно делать заявку отдельно на каждый вид.

Предлагаемые сроки проведения:

1. Быстрые - 27 – 28 октября

2. Молниеносные – 26 или 28 октября, если отдельно от Быстрых то 3 ноября.

Заявки присылаются на электронную почту: a_ivanov@bsu.edu.ru (сканы) исполнительному директору федерации А.Иванову.

Прием заявок осуществляется до 12.00 12 сентября 2018г.

Форма заявки прилагается.