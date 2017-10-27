Уважаемые члены президиума!

Опубликовано пт, 27/10/2017 - 11:18 пользователем Маслова Ирина

                                 Уважаемые члены президиума!

 

28 октября 2017г.  в 19.00 в г.Шебекино, в МБОУ СОШ № 4 ( ул. Ленина, д.19), во время проведения чемпионата Белгородской области по быстрым шахматам, состоится заседание президиума областной шахматной федерации и общее собрание членов федерации.

              Повестка заседания в разделе "Мероприятия"

 

С уважением,

Председатель  федерации                                                             А. Иванов 

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