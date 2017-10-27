Уважаемые члены президиума!
Опубликовано пт, 27/10/2017 - 11:18 пользователем Маслова Ирина
Уважаемые члены президиума!
28 октября 2017г. в 19.00 в г.Шебекино, в МБОУ СОШ № 4 ( ул. Ленина, д.19), во время проведения чемпионата Белгородской области по быстрым шахматам, состоится заседание президиума областной шахматной федерации и общее собрание членов федерации.
Повестка заседания в разделе "Мероприятия"
С уважением,
Председатель федерации А. Иванов
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