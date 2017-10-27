Уважаемые члены президиума!

28 октября 2017г. в 19.00 в г.Шебекино, в МБОУ СОШ № 4 ( ул. Ленина, д.19), во время проведения чемпионата Белгородской области по быстрым шахматам, состоится заседание президиума областной шахматной федерации и общее собрание членов федерации.

Повестка заседания в разделе "Мероприятия"

С уважением,

Председатель федерации А. Иванов