18 – 19 февраля 2017 года в Молодежном культурном центре НИУ «БелГУ» (ул.Победы, 85) состоится «Турнир поколений» по шахматам,посвященный Дню защитника Отечества России,на Кубок ООО «БелСояИнвест»

Начало соревнований в 12.30.

Состав участников соревнований:

1. 10 - 17 лет (Школьники): А. Жариков, А. Безухов, О. Дятлов, А. Дикунов

2. 19 – 23 лет (Студенты): А.Лойко, И.Климов, А.Васильев, В.Базаров;

3. 24 - 30 лет (Молодежь): А.Ужва, Е. Некипелов, Л. Эль Хамуданни, А. Киверник

4. 31- 40 лет (Средний возраст): А.Ананикян, К.Киселев, А.Решетняк, А.Ковалев,

5. 41-50 лет (Старший возраст): К.Петросян, С.Головко, И.Семенова, И.Морозов;

6. 51- 55 лет(Cеньоры): А.Иванов, А.Елизаров, С.Гуляев, И.Воробьев;

7. 58 - 65 лет (Ветераны): Ю.Нечаев, Г.Родичев, В.Мартынов;

8. 66 лет и старше (Старцы): В.Козинов, А.Мотузный, А.Слюняев, Э.Ковалевский.