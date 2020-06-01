Сеансы одновременной игры по шахматам и шашкам, посвященные Международному Дню защиты детей – 1 июня
Сеансы одновременной игры по шахматам и шашкам, посвященные
Международному Дню защиты детей – 1 июня
Мероприятие проводится с 1 по 3 июня 2020 г, по шахматам на интернет сайте: https://lichess.org
Участники:
К участию в мероприятиях допускаются мальчики и девочки не старше 14 лет и лица с ограниченными возможностями здоровья до 21 года.
Сеансеры - сильнейшие шахматисты и шашисты Белгородской области, члены «Центра развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «Бел ГУ», а также приглашенные гроссмейстеры и мастера.
1. Иванов Александр - международный гроссмейстер;
2. Злочевский Александр (г.Москва) - международный гроссмейстер;
3. Егоров Евгений – международный матер;
4. Ахметов Артем (г.Москва) - международный мастер;
5. Ужва Андрей - мастер ФИДЕ;
6. Иванов Максим;
7. Базаров Владимир;
8. Мирошников Евгений.
Начало сеансов: 1. 2, 3 мая в 15.00., 18.00., 19.00.
Порядок проведения:
Сеансы одновременной игры проводятся 10 сеансерами, каждый сеансер играет с 8 - 10 участниками.
Контроль времени: по 30 минут каждому участнику до конца партии, сеансеру по 90 минут до конца партии.
В случае разрыва соединения во время партии, у одного из участников, восстановление связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв.
Участники, показавшие лучшие результаты (выигравшие или сыгравшие в ничью) награждаются медалями. дипломами и призами. Сеансеры награждаются дипломами, медалями и памятным призом.
Все участники сеансов одновременной игры награждаются грамотами и призами.
8. Заявки и порядок регистрации
1. Регистрация на сайте https://lichess.org и получение логина.
2. Заполнение анкеты, для участия в наших турнирах:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_-_QDec3msYS9hiolb7ankxqfSyt5anItSF8dzYxJRZ7o2g/viewform?usp=sf_link
3. После получения вашей анкеты Администратор формирует список состав сеанса, заносит Вас в список того сеансера, с которым вы будете играть и присылает по электронной почте название его клуба и время начала сеанса.
4. Участник заходит на сайт https://lichess.org находит указанный клуб и подаёт заявку на вступление. После принятия заявки на вступление в клуб, необходимо подать заявку на сеанс. Зарегистрироваться в клубе вы должны заранее, не позднее пятнадцати минут до начала сеанса.
Администратор формирует списки каждого сеанса и сообщает сеансерам.
Все вопросы по эл. Почте: группа в контакте: https://vk.com/club194851482
подробности в разделе положения.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии