Сеансы одновременной игры по шахматам и шашкам, посвященные

Международному Дню защиты детей – 1 июня

Мероприятие проводится с 1 по 3 июня 2020 г, по шахматам на интернет сайте: https://lichess.org

Участники:

К участию в мероприятиях допускаются мальчики и девочки не старше 14 лет и лица с ограниченными возможностями здоровья до 21 года.

Сеансеры - сильнейшие шахматисты и шашисты Белгородской области, члены «Центра развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «Бел ГУ», а также приглашенные гроссмейстеры и мастера.

1. Иванов Александр - международный гроссмейстер;

2. Злочевский Александр (г.Москва) - международный гроссмейстер;

3. Егоров Евгений – международный матер;

4. Ахметов Артем (г.Москва) - международный мастер;

5. Ужва Андрей - мастер ФИДЕ;

6. Иванов Максим;

7. Базаров Владимир;

8. Мирошников Евгений.

Начало сеансов: 1. 2, 3 мая в 15.00., 18.00., 19.00.

Порядок проведения:

Сеансы одновременной игры проводятся 10 сеансерами, каждый сеансер играет с 8 - 10 участниками.

Контроль времени: по 30 минут каждому участнику до конца партии, сеансеру по 90 минут до конца партии.

В случае разрыва соединения во время партии, у одного из участников, восстановление связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв.

Участники, показавшие лучшие результаты (выигравшие или сыгравшие в ничью) награждаются медалями. дипломами и призами. Сеансеры награждаются дипломами, медалями и памятным призом.

Все участники сеансов одновременной игры награждаются грамотами и призами.

8. Заявки и порядок регистрации

1. Регистрация на сайте https://lichess.org и получение логина.

2. Заполнение анкеты, для участия в наших турнирах:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_-_QDec3msYS9hiolb7ankxqfSyt5anItSF8dzYxJRZ7o2g/viewform?usp=sf_link

3. После получения вашей анкеты Администратор формирует список состав сеанса, заносит Вас в список того сеансера, с которым вы будете играть и присылает по электронной почте название его клуба и время начала сеанса.

4. Участник заходит на сайт https://lichess.org находит указанный клуб и подаёт заявку на вступление. После принятия заявки на вступление в клуб, необходимо подать заявку на сеанс. Зарегистрироваться в клубе вы должны заранее, не позднее пятнадцати минут до начала сеанса.

Администратор формирует списки каждого сеанса и сообщает сеансерам.

Все вопросы по эл. Почте: группа в контакте: https://vk.com/club194851482

подробности в разделе положения.