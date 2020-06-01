Сеансы одновременной игры по шахматам и шашкам, посвященные Международному Дню защиты детей – 1 июня

Опубликовано пн, 01/06/2020 - 10:23 пользователем Маслова Ирина

   Сеансы одновременной игры по шахматам и шашкам, посвященные

        Международному Дню защиты детей – 1 июня

 

Мероприятие проводится с 1 по 3 июня 2020 г, по шахматам на интернет сайте: https://lichess.org

Участники:

 К участию в мероприятиях допускаются мальчики и девочки не старше 14 лет и лица с ограниченными возможностями здоровья до 21 года.

 Сеансеры - сильнейшие шахматисты и шашисты Белгородской области, члены «Центра развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «Бел ГУ», а также приглашенные гроссмейстеры и мастера.

1. Иванов Александр  - международный гроссмейстер;

2. Злочевский Александр (г.Москва) - международный гроссмейстер;

3. Егоров Евгений – международный матер;

4. Ахметов Артем (г.Москва) - международный мастер;

5. Ужва Андрей  - мастер ФИДЕ;

6. Иванов Максим;

7. Базаров Владимир;

8. Мирошников Евгений.

           Начало сеансов:  1. 2, 3 мая в 15.00., 18.00., 19.00.

        Порядок проведения:

  Сеансы одновременной игры проводятся 10 сеансерами, каждый сеансер играет с 8 - 10 участниками. 

   Контроль времени: по 30 минут каждому участнику до конца партии, сеансеру  по 90 минут до конца партии.

          В случае разрыва соединения во время партии, у одного из участников, восстановление связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв.

Участники, показавшие лучшие результаты (выигравшие или сыгравшие в ничью) награждаются медалями. дипломами и призами. Сеансеры награждаются дипломами, медалями и памятным призом.

Все участники сеансов одновременной игры награждаются грамотами и призами.

                                                 

                                          8. Заявки и порядок регистрации

 

 1. Регистрация на сайте https://lichess.org и получение логина.

 

 2. Заполнение анкеты, для участия в  наших турнирах:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_-_QDec3msYS9hiolb7ankxqfSyt5anItSF8dzYxJRZ7o2g/viewform?usp=sf_link

                                   

3. После получения вашей анкеты Администратор формирует список состав сеанса, заносит Вас в список того сеансера, с которым вы будете играть и  присылает по электронной почте название его клуба и время начала сеанса.

4. Участник заходит на сайт https://lichess.org находит указанный клуб и подаёт заявку на вступление. После принятия заявки на вступление в клуб, необходимо подать заявку на сеанс. Зарегистрироваться в клубе вы должны заранее, не позднее пятнадцати минут до начала сеанса.

 

Администратор формирует списки каждого сеанса и сообщает сеансерам. 

Все вопросы по эл. Почте:    группа в контакте:  https://vk.com/club194851482

подробности в разделе положения. 

Статус: 
Действующие