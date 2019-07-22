Расписание игровых дней личного Первенства Белгородской области по Быстрым шахматам и Блицу
Опубликовано пн, 22/07/2019 - 21:07 пользователем Маслова Ирина
Расписание игровых дней
личного Первенства Белгородской области по Быстрым шахматам и Блицу среди мальчиков и девочек до 10,12 и 14 лет, юношей и девушек до 16 и 18 лет.
22.07. понедельник
Регистрация на Блиц и Быстрые шахматы с 12.00 до 14.00
Открытие соревнований в 14.30
Соревнования по Блицу с 15.00 до 18.00
23.07. вторник
Быстрые шахматы с 10.00 до 13.00 с 14.00 до 15.00
24.07. среда
Быстрые шахматы с 10.00 до 14.00
Закрытие соревнований - в 15.30
25.07. четверг – отъезд участников
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