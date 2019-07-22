Расписание игровых дней

личного Первенства Белгородской области по Быстрым шахматам и Блицу среди мальчиков и девочек до 10,12 и 14 лет, юношей и девушек до 16 и 18 лет.

22.07. понедельник

Регистрация на Блиц и Быстрые шахматы с 12.00 до 14.00

Открытие соревнований в 14.30

Соревнования по Блицу с 15.00 до 18.00

23.07. вторник

Быстрые шахматы с 10.00 до 13.00 с 14.00 до 15.00

24.07. среда

Быстрые шахматы с 10.00 до 14.00

Закрытие соревнований - в 15.30

25.07. четверг – отъезд участников