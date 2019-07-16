Расписание игровых дней IХ «Кубка Белогорья» по шахматам турниры: «В» - рейтинговый

Опубликовано вт, 16/07/2019 - 21:33 пользователем Маслова Ирина

15.07. понедельник    Регистрация с 16.00 до 20.00

16.07.  вторник             Открытие в 14.00   1 тур - 14.30

17.07.  среда                 2 тур - 10.00    3 тур - 15.00

18.07.  четверг              4 тур - 10.00   

19.07.  пятница             5 тур - 10.00   

20.07.  суббота              6 тур – 10.00   Блиц – 16.00

21.07.  воскресенье     7 тур - 10.00     8 тур – 15.00 

22.07.  понедельник    9 тур – 10.00 

23.07.  вторник          Закрытие соревнований 

 

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