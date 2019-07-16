Расписание игровых дней IХ «Кубка Белогорья» по шахматам турниры: «В» - рейтинговый
Опубликовано вт, 16/07/2019 - 21:33 пользователем Маслова Ирина
15.07. понедельник Регистрация с 16.00 до 20.00
16.07. вторник Открытие в 14.00 1 тур - 14.30
17.07. среда 2 тур - 10.00 3 тур - 15.00
18.07. четверг 4 тур - 10.00
19.07. пятница 5 тур - 10.00
20.07. суббота 6 тур – 10.00 Блиц – 16.00
21.07. воскресенье 7 тур - 10.00 8 тур – 15.00
22.07. понедельник 9 тур – 10.00
23.07. вторник Закрытие соревнований
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