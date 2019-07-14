Расписание игровых дней IХ «Кубка Белогорья» по шахматам

турниры: «Д» - до 11 лет, «Е» - до 15 лет

15.07. понедельник Регистрация с 16.00 до 20.00

16.07. вторник Открытие в 14.00 1 тур - 14.30

17.07. среда 2 тур - 10.00 3 тур - 15.00

18.07. четверг 4 тур - 10.00

19.07. пятница 5 тур - 10.00

20.07. суббота 6 тур – 10.00 Блиц – 16.00

21.07. воскресенье 7 тур - 15.00

22.07. понедельник 8 тур – 10.00

23.07. вторник Закрытие соревнований