3 ноября 2018 года в 12 часов дня в помещении государственной универсальной научной библиотеки по адресу: г. Белгород, ул. Попова, д.39а клуб ветеранов «Мыслитель» проводит праздничное мероприятие в честь Дня народного единства и в честь христианского праздника Казанской иконы Божией Матери.

В программе: поздравления с праздниками, концерт, призовые блиц-турниры по шахматам среди мужчин, женщин и детей.

Приглашаем всех к нам на праздник!

Руководитель клуба ветеранов «Мыслитель», член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин.