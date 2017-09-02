Первенство Белгородской области по шахматам - ссылки на Chess-Results Server
Опубликовано сб, 02/09/2017 - 19:50 пользователем Маслова Ирина
http://chess-results.com/tnr300401.aspx?lan=11
Первенство Белгородской области. Мальчики до 10 лет
http://chess-results.com/tnr300407.aspx?lan=11
Первенство Белгородской области. Девочки до 10 лет
http://chess-results.com/tnr300420.aspx?lan=11
Первенство Белгородской области. Мальчики до 12 лет
http://chess-results.com/tnr300410.aspx?lan=11
Первенство Белгородской области. Девочки до 12 лет
http://chess-results.com/tnr300408.aspx?lan=11
Первенство Белгородской области. Мальчики до 14 лет
http://chess-results.com/tnr300414.aspx?lan=11
Первенство Белгородской области. Юноши до 16 лет
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