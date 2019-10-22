Белгородская региональная Общественная организация

«ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»

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от __12.10..2019 № ____

Основные критерии отбора для участия в детских соревнованиях (Первенствах ЦФО), при финансировании из бюджетных средств, или средств федерации.

1. Участие в первенстве России в текущем году.

2. Выход в финал Детского кубка России.

3. 5 – 10 место в предыдущем Первенстве ЦФО или Всероссийском соревновании «Первая лига».

3. Первое место в Первенстве области по шахматам в текущем году.

3.1 1 – 3 места во Всероссийских соревнованиях (этапы Детского кубка России и т.д.)

3.2 1 – 3 места в мужских или женских чемпионатах области .

Исп. Директор федерации А.Иванов