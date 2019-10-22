Основные критерии отбора для участия в детских соревнованиях (Первенствах ЦФО), при финансировании из бюджетных средств, или средств федерации.

Опубликовано вт, 22/10/2019 - 08:53 пользователем Маслова Ирина

 

 

 

Белгородская региональная Общественная организация

«ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»

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от __12.10..2019  №  ____

 

       Основные критерии отбора  для участия в детских соревнованиях (Первенствах ЦФО), при финансировании  из бюджетных средств, или средств федерации.

1. Участие в первенстве России в текущем году.

2. Выход в финал Детского кубка России.

3.  5 – 10 место  в  предыдущем Первенстве  ЦФО  или  Всероссийском соревновании «Первая лига».

3.  Первое место в  Первенстве области  по шахматам  в текущем году.

3.1  1 – 3 места во Всероссийских соревнованиях (этапы Детского кубка России и т.д.)

3.2  1 – 3 места в мужских или женских чемпионатах области .

 

 

Исп. Директор федерации                                                           А.Иванов

Статус: 
Действующие