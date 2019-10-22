Основные критерии отбора для участия в детских соревнованиях (Первенствах ЦФО), при финансировании из бюджетных средств, или средств федерации.
Белгородская региональная Общественная организация
«ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»
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от __12.10..2019 № ____
Основные критерии отбора для участия в детских соревнованиях (Первенствах ЦФО), при финансировании из бюджетных средств, или средств федерации.
1. Участие в первенстве России в текущем году.
2. Выход в финал Детского кубка России.
3. 5 – 10 место в предыдущем Первенстве ЦФО или Всероссийском соревновании «Первая лига».
3. Первое место в Первенстве области по шахматам в текущем году.
3.1 1 – 3 места во Всероссийских соревнованиях (этапы Детского кубка России и т.д.)
3.2 1 – 3 места в мужских или женских чемпионатах области .
Исп. Директор федерации А.Иванов
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