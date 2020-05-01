Онлайн «Кубок Ректора НИУ «БелГУ» по шахматам, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г

Опубликовано пт, 01/05/2020 - 21:11 пользователем Маслова Ирина

проводится c 2 по 12 мая 2020г., на интернет портале https://play.chessking.com 

      

                                  Расписание и порядок проведения:

Соревнование состоит из семи турниров.

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02 мая 2020 г. Турнир «H» - Блиц: по швейцарской системе в 11 туров, с контролем времени по 3 минуты каждому участнику до конца партии с добавлением 2 секунд за каждый ход.

Участники: обучающиеся, преподаватели и сотрудники университета,  а также все желающие.

Начало соревнований 2 мая в 18.00.

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5 - 7 мая 2020 гТурнир «В» по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.

Участники: сильнейшие шахматисты НИУ «БелГУ», члены шахматного клуба НИУ «БелГУ» и шахматисты, имеющие Российский рейтинг от 1600 до 2300. Допускается участие с более низким рейтингом по согласованию с организаторами.

           Начало соревнований  5 мая в 16.00.

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6 - 8 мая 2020 г Турнир «С»  по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.

Участники: обучающиеся, преподаватели и сотрудники университета,  а также все желающие  с Российским рейтингом  не выше  1700.

. Начало соревнований  6 мая в 16.00.

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6 - 8 мая 2020 г.  Турнир «Д»  по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.

Участники: воспитанники ЦРИВС, школьники до 16 лет,  с Российским рейтингом  не выше  1350.

Начало соревнований  6 мая в 16.00.

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6 - 8 мая 2020 г. Турнир «Е»: по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.

Участники: воспитанники ЦРИВС, а также все желающие мальчики и девочки  до 13 лет, с Российским рейтингом  не выше  1150

 

             Начало соревнований  6 мая в 16.00.

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11 мая 2020 г. Турнир «G» -  Среди семейных команд.

Участники: семьи обучающиеся, преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ». 

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10 - 11 мая 2020 г. Турнир «А»  Мастерский:

8 - 10  участников по Быстрым шахматам с контролем  времени по 10 минут каждому участнику до конца партии, с добавлением 5 секунд на каждый ход.

Участники: сильнейшие шахматисты НИУ «БелГУ», Белгородской области и приглашенные мастера. 

          Начало соревнований 10 мая в 17.00

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          В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв.

Подробный порядок проведения и расписание каждого турнира размещается на сайте https://play.chessking.com,

 

Участники, занявшие 1,2,3 места награждаются медалями и дипломами. Победители награждаются кубками, призеры памятными призами.

В каждом турнире предусмотрено награждение в  дополнительных номинациях дипломами. медалями и памятными призами.

Все участники получают грамоту за участие в электронном виде.

                                                 

 

                                          8. Заявки и регистрация

 1.Регистрация на сайте  https://chessking.com и получение логина.

 2.Заполнение анкеты, для участия в  наших турнирах:https://clck.ru/NDwyH

 

  

                                    

 

 3. После получения вашей анкеты Администратор  заносит Вас в список участников тех турниров, в которых вы можете участвовать.

 

  

4. Вы заходите на сайт chessking.com в раздел «турниры» https://clck.ru/NDxeq

 

 находите в списке предстоящих свой турнир и нажимаете кнопку «Записаться»

Обязательно за 5 минут до начала турнира вы должны зайти на сайт chessking.com под своим логином и паролем и быть онлайн, иначе вы не будете допущены до участия.

Анкеты для участия, необходимо присылать заранее, не позднее, чем за два часа до начала каждого турнира.

 Все вопросы по эл. Почте:    группа в контакте:   https://vk.com/club194851482

Директору ЦРИВС А.А.Иванову по телефону: Viber,Whats App:8-910-323-91-75. 

 

 

                                                                                                        

проводится c 2 по 12 мая 2020г., на интернет портале https://play.chessking.com 

      

                                  Расписание и порядок проведения:

Соревнование состоит из семи турниров.

____________________________________________________________________

02 мая 2020 г. Турнир «H» - Блиц: по швейцарской системе в 11 туров, с контролем времени по 3 минуты каждому участнику до конца партии с добавлением 2 секунд за каждый ход.

Участники: обучающиеся, преподаватели и сотрудники университета,  а также все желающие.

Начало соревнований 2 мая в 18.00.

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5 - 7 мая 2020 гТурнир «В» по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.

Участники: сильнейшие шахматисты НИУ «БелГУ», члены шахматного клуба НИУ «БелГУ» и шахматисты, имеющие Российский рейтинг от 1600 до 2300. Допускается участие с более низким рейтингом по согласованию с организаторами.

           Начало соревнований  5 мая в 16.00.

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6 - 8 мая 2020 г Турнир «С»  по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.

Участники: обучающиеся, преподаватели и сотрудники университета,  а также все желающие  с Российским рейтингом  не выше  1700.

. Начало соревнований  6 мая в 16.00.

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6 - 8 мая 2020 г.  Турнир «Д»  по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.

Участники: воспитанники ЦРИВС, школьники до 16 лет,  с Российским рейтингом  не выше  1350.

Начало соревнований  6 мая в 16.00.

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6 - 8 мая 2020 г. Турнир «Е»: по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.

Участники: воспитанники ЦРИВС, а также все желающие мальчики и девочки  до 13 лет, с Российским рейтингом  не выше  1150

 

             Начало соревнований  6 мая в 16.00.

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11 мая 2020 г. Турнир «G» -  Среди семейных команд.

Участники: семьи обучающиеся, преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ». 

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10 - 11 мая 2020 г. Турнир «А»  Мастерский:

8 - 10  участников по Быстрым шахматам с контролем  времени по 10 минут каждому участнику до конца партии, с добавлением 5 секунд на каждый ход.

Участники: сильнейшие шахматисты НИУ «БелГУ», Белгородской области и приглашенные мастера. 

          Начало соревнований 10 мая в 17.00

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          В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв.

Подробный порядок проведения и расписание каждого турнира размещается на сайте https://play.chessking.com,

 

Участники, занявшие 1,2,3 места награждаются медалями и дипломами. Победители награждаются кубками, призеры памятными призами.

В каждом турнире предусмотрено награждение в  дополнительных номинациях дипломами. медалями и памятными призами.

Все участники получают грамоту за участие в электронном виде.

                                                 

 

                                          8. Заявки и регистрация

 1.Регистрация на сайте  https://chessking.com и получение логина.

 2.Заполнение анкеты, для участия в  наших турнирах:https://clck.ru/NDwyH

  

                                    

 3. После получения вашей анкеты Администратор  заносит Вас в список участников тех турниров, в которых вы можете участвовать.

  

4. Вы заходите на сайт chessking.com в раздел «турниры» https://clck.ru/NDxeq

 находите в списке предстоящих свой турнир и нажимаете кнопку «Записаться»

Обязательно за 5 минут до начала турнира вы должны зайти на сайт chessking.com под своим логином и паролем и быть онлайн, иначе вы не будете допущены до участия.

Анкеты для участия, необходимо присылать заранее, не позднее, чем за два часа до начала каждого турнира.

 Все вопросы по эл. Почте:    группа в контакте:   https://vk.com/club194851482

Директору ЦРИВС А.А.Иванову по телефону: Viber,Whats App:8-910-323-91-75. 

Подробности в Положении.

 

 

                                                                                                        

 

Статус: 
Действующие