Онлайн «Кубок Ректора НИУ «БелГУ» по шахматам, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г

проводится c 2 по 12 мая 2020г., на интернет портале https://play.chessking.com

Расписание и порядок проведения:

Соревнование состоит из семи турниров.

____________________________________________________________________

02 мая 2020 г. Турнир «H» - Блиц: по швейцарской системе в 11 туров, с контролем времени по 3 минуты каждому участнику до конца партии с добавлением 2 секунд за каждый ход.

Участники: обучающиеся, преподаватели и сотрудники университета, а также все желающие.

Начало соревнований 2 мая в 18.00.

____________________________________________________________________

5 - 7 мая 2020 г. Турнир «В» по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.

Участники: сильнейшие шахматисты НИУ «БелГУ», члены шахматного клуба НИУ «БелГУ» и шахматисты, имеющие Российский рейтинг от 1600 до 2300. Допускается участие с более низким рейтингом по согласованию с организаторами.

Начало соревнований 5 мая в 16.00.

____________________________________________________________________

6 - 8 мая 2020 г Турнир «С» по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.

Участники: обучающиеся, преподаватели и сотрудники университета, а также все желающие с Российским рейтингом не выше 1700.

. Начало соревнований 6 мая в 16.00.

____________________________________________________________________

6 - 8 мая 2020 г. Турнир «Д» по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.

Участники: воспитанники ЦРИВС, школьники до 16 лет, с Российским рейтингом не выше 1350.

Начало соревнований 6 мая в 16.00.

____________________________________________________________________

6 - 8 мая 2020 г. Турнир «Е»: по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.

Участники: воспитанники ЦРИВС, а также все желающие мальчики и девочки до 13 лет, с Российским рейтингом не выше 1150

Начало соревнований 6 мая в 16.00.

____________________________________________________________________

11 мая 2020 г. Турнир «G» - Среди семейных команд.

Участники: семьи обучающиеся, преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ».

____________________________________________________________________

10 - 11 мая 2020 г. Турнир «А» Мастерский:

8 - 10 участников по Быстрым шахматам с контролем времени по 10 минут каждому участнику до конца партии, с добавлением 5 секунд на каждый ход.

Участники: сильнейшие шахматисты НИУ «БелГУ», Белгородской области и приглашенные мастера.

Начало соревнований 10 мая в 17.00

_______________________________________________________________

В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв.

Подробный порядок проведения и расписание каждого турнира размещается на сайте https://play.chessking.com,

Участники, занявшие 1,2,3 места награждаются медалями и дипломами. Победители награждаются кубками, призеры памятными призами.

В каждом турнире предусмотрено награждение в дополнительных номинациях дипломами. медалями и памятными призами.

Все участники получают грамоту за участие в электронном виде.

8. Заявки и регистрация

1.Регистрация на сайте https://chessking.com и получение логина.

2.Заполнение анкеты, для участия в наших турнирах:https://clck.ru/NDwyH

3. После получения вашей анкеты Администратор заносит Вас в список участников тех турниров, в которых вы можете участвовать.

4. Вы заходите на сайт chessking.com в раздел «турниры» https://clck.ru/NDxeq

находите в списке предстоящих свой турнир и нажимаете кнопку «Записаться»

Обязательно за 5 минут до начала турнира вы должны зайти на сайт chessking.com под своим логином и паролем и быть онлайн, иначе вы не будете допущены до участия.

Анкеты для участия, необходимо присылать заранее, не позднее, чем за два часа до начала каждого турнира.

Все вопросы по эл. Почте: группа в контакте: https://vk.com/club194851482

Директору ЦРИВС А.А.Иванову по телефону: Viber,Whats App:8-910-323-91-75.

проводится c 2 по 12 мая 2020г., на интернет портале https://play.chessking.com

Расписание и порядок проведения:

Соревнование состоит из семи турниров.

____________________________________________________________________

02 мая 2020 г. Турнир «H» - Блиц: по швейцарской системе в 11 туров, с контролем времени по 3 минуты каждому участнику до конца партии с добавлением 2 секунд за каждый ход.

Участники: обучающиеся, преподаватели и сотрудники университета, а также все желающие.

Начало соревнований 2 мая в 18.00.

____________________________________________________________________

5 - 7 мая 2020 г. Турнир «В» по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.

Участники: сильнейшие шахматисты НИУ «БелГУ», члены шахматного клуба НИУ «БелГУ» и шахматисты, имеющие Российский рейтинг от 1600 до 2300. Допускается участие с более низким рейтингом по согласованию с организаторами.

Начало соревнований 5 мая в 16.00.

____________________________________________________________________

6 - 8 мая 2020 г Турнир «С» по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.

Участники: обучающиеся, преподаватели и сотрудники университета, а также все желающие с Российским рейтингом не выше 1700.

. Начало соревнований 6 мая в 16.00.

____________________________________________________________________

6 - 8 мая 2020 г. Турнир «Д» по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.

Участники: воспитанники ЦРИВС, школьники до 16 лет, с Российским рейтингом не выше 1350.

Начало соревнований 6 мая в 16.00.

____________________________________________________________________

6 - 8 мая 2020 г. Турнир «Е»: по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.

Участники: воспитанники ЦРИВС, а также все желающие мальчики и девочки до 13 лет, с Российским рейтингом не выше 1150

Начало соревнований 6 мая в 16.00.

____________________________________________________________________

11 мая 2020 г. Турнир «G» - Среди семейных команд.

Участники: семьи обучающиеся, преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ».

____________________________________________________________________

10 - 11 мая 2020 г. Турнир «А» Мастерский:

8 - 10 участников по Быстрым шахматам с контролем времени по 10 минут каждому участнику до конца партии, с добавлением 5 секунд на каждый ход.

Участники: сильнейшие шахматисты НИУ «БелГУ», Белгородской области и приглашенные мастера.

Начало соревнований 10 мая в 17.00

_______________________________________________________________

В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв.

Подробный порядок проведения и расписание каждого турнира размещается на сайте https://play.chessking.com,

Участники, занявшие 1,2,3 места награждаются медалями и дипломами. Победители награждаются кубками, призеры памятными призами.

В каждом турнире предусмотрено награждение в дополнительных номинациях дипломами. медалями и памятными призами.

Все участники получают грамоту за участие в электронном виде.

8. Заявки и регистрация

1.Регистрация на сайте https://chessking.com и получение логина.

2.Заполнение анкеты, для участия в наших турнирах:https://clck.ru/NDwyH

3. После получения вашей анкеты Администратор заносит Вас в список участников тех турниров, в которых вы можете участвовать.

4. Вы заходите на сайт chessking.com в раздел «турниры» https://clck.ru/NDxeq

находите в списке предстоящих свой турнир и нажимаете кнопку «Записаться»

Обязательно за 5 минут до начала турнира вы должны зайти на сайт chessking.com под своим логином и паролем и быть онлайн, иначе вы не будете допущены до участия.

Анкеты для участия, необходимо присылать заранее, не позднее, чем за два часа до начала каждого турнира.

Все вопросы по эл. Почте: группа в контакте: https://vk.com/club194851482

Директору ЦРИВС А.А.Иванову по телефону: Viber,Whats App:8-910-323-91-75.

Подробности в Положении.