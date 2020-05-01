Онлайн «Кубок Ректора НИУ «БелГУ» по шахматам, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г
проводится c 2 по 12 мая 2020г., на интернет портале https://play.chessking.com
Расписание и порядок проведения:
Соревнование состоит из семи турниров.
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02 мая 2020 г. Турнир «H» - Блиц: по швейцарской системе в 11 туров, с контролем времени по 3 минуты каждому участнику до конца партии с добавлением 2 секунд за каждый ход.
Участники: обучающиеся, преподаватели и сотрудники университета, а также все желающие.
Начало соревнований 2 мая в 18.00.
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5 - 7 мая 2020 г. Турнир «В» по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.
Участники: сильнейшие шахматисты НИУ «БелГУ», члены шахматного клуба НИУ «БелГУ» и шахматисты, имеющие Российский рейтинг от 1600 до 2300. Допускается участие с более низким рейтингом по согласованию с организаторами.
Начало соревнований 5 мая в 16.00.
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6 - 8 мая 2020 г Турнир «С» по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.
Участники: обучающиеся, преподаватели и сотрудники университета, а также все желающие с Российским рейтингом не выше 1700.
. Начало соревнований 6 мая в 16.00.
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6 - 8 мая 2020 г. Турнир «Д» по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.
Участники: воспитанники ЦРИВС, школьники до 16 лет, с Российским рейтингом не выше 1350.
Начало соревнований 6 мая в 16.00.
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6 - 8 мая 2020 г. Турнир «Е»: по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.
Участники: воспитанники ЦРИВС, а также все желающие мальчики и девочки до 13 лет, с Российским рейтингом не выше 1150
Начало соревнований 6 мая в 16.00.
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11 мая 2020 г. Турнир «G» - Среди семейных команд.
Участники: семьи обучающиеся, преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ».
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10 - 11 мая 2020 г. Турнир «А» Мастерский:
8 - 10 участников по Быстрым шахматам с контролем времени по 10 минут каждому участнику до конца партии, с добавлением 5 секунд на каждый ход.
Участники: сильнейшие шахматисты НИУ «БелГУ», Белгородской области и приглашенные мастера.
Начало соревнований 10 мая в 17.00
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В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв.
Подробный порядок проведения и расписание каждого турнира размещается на сайте https://play.chessking.com,
Участники, занявшие 1,2,3 места награждаются медалями и дипломами. Победители награждаются кубками, призеры памятными призами.
В каждом турнире предусмотрено награждение в дополнительных номинациях дипломами. медалями и памятными призами.
Все участники получают грамоту за участие в электронном виде.
8. Заявки и регистрация
1.Регистрация на сайте https://chessking.com и получение логина.
2.Заполнение анкеты, для участия в наших турнирах:https://clck.ru/NDwyH
3. После получения вашей анкеты Администратор заносит Вас в список участников тех турниров, в которых вы можете участвовать.
4. Вы заходите на сайт chessking.com в раздел «турниры» https://clck.ru/NDxeq
находите в списке предстоящих свой турнир и нажимаете кнопку «Записаться»
Обязательно за 5 минут до начала турнира вы должны зайти на сайт chessking.com под своим логином и паролем и быть онлайн, иначе вы не будете допущены до участия.
Анкеты для участия, необходимо присылать заранее, не позднее, чем за два часа до начала каждого турнира.
Все вопросы по эл. Почте: группа в контакте: https://vk.com/club194851482
Директору ЦРИВС А.А.Иванову по телефону: Viber,Whats App:8-910-323-91-75.
проводится c 2 по 12 мая 2020г., на интернет портале https://play.chessking.com
Расписание и порядок проведения:
Соревнование состоит из семи турниров.
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02 мая 2020 г. Турнир «H» - Блиц: по швейцарской системе в 11 туров, с контролем времени по 3 минуты каждому участнику до конца партии с добавлением 2 секунд за каждый ход.
Участники: обучающиеся, преподаватели и сотрудники университета, а также все желающие.
Начало соревнований 2 мая в 18.00.
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5 - 7 мая 2020 г. Турнир «В» по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.
Участники: сильнейшие шахматисты НИУ «БелГУ», члены шахматного клуба НИУ «БелГУ» и шахматисты, имеющие Российский рейтинг от 1600 до 2300. Допускается участие с более низким рейтингом по согласованию с организаторами.
Начало соревнований 5 мая в 16.00.
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6 - 8 мая 2020 г Турнир «С» по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.
Участники: обучающиеся, преподаватели и сотрудники университета, а также все желающие с Российским рейтингом не выше 1700.
. Начало соревнований 6 мая в 16.00.
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6 - 8 мая 2020 г. Турнир «Д» по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.
Участники: воспитанники ЦРИВС, школьники до 16 лет, с Российским рейтингом не выше 1350.
Начало соревнований 6 мая в 16.00.
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6 - 8 мая 2020 г. Турнир «Е»: по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход.
Участники: воспитанники ЦРИВС, а также все желающие мальчики и девочки до 13 лет, с Российским рейтингом не выше 1150
Начало соревнований 6 мая в 16.00.
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11 мая 2020 г. Турнир «G» - Среди семейных команд.
Участники: семьи обучающиеся, преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ».
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10 - 11 мая 2020 г. Турнир «А» Мастерский:
8 - 10 участников по Быстрым шахматам с контролем времени по 10 минут каждому участнику до конца партии, с добавлением 5 секунд на каждый ход.
Участники: сильнейшие шахматисты НИУ «БелГУ», Белгородской области и приглашенные мастера.
Начало соревнований 10 мая в 17.00
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В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв.
Подробный порядок проведения и расписание каждого турнира размещается на сайте https://play.chessking.com,
Участники, занявшие 1,2,3 места награждаются медалями и дипломами. Победители награждаются кубками, призеры памятными призами.
В каждом турнире предусмотрено награждение в дополнительных номинациях дипломами. медалями и памятными призами.
Все участники получают грамоту за участие в электронном виде.
8. Заявки и регистрация
1.Регистрация на сайте https://chessking.com и получение логина.
2.Заполнение анкеты, для участия в наших турнирах:https://clck.ru/NDwyH
3. После получения вашей анкеты Администратор заносит Вас в список участников тех турниров, в которых вы можете участвовать.
4. Вы заходите на сайт chessking.com в раздел «турниры» https://clck.ru/NDxeq
находите в списке предстоящих свой турнир и нажимаете кнопку «Записаться»
Обязательно за 5 минут до начала турнира вы должны зайти на сайт chessking.com под своим логином и паролем и быть онлайн, иначе вы не будете допущены до участия.
Анкеты для участия, необходимо присылать заранее, не позднее, чем за два часа до начала каждого турнира.
Все вопросы по эл. Почте: группа в контакте: https://vk.com/club194851482
Директору ЦРИВС А.А.Иванову по телефону: Viber,Whats App:8-910-323-91-75.
Подробности в Положении.
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